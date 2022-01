Scuole chiuse in Campania per Covid, il Governo pronto a impugnare la decisione di De Luca Il Governo pronto ad impugnare la proroga della chiusura delle scuole in Campania. Vincenzo De Luca si era detto pronto a chiudere almeno fino a fine gennaio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Governo sarebbe pronto ad impugnare la decisione di Vincenzo De Luca di prorogare la chiusura di scuole elementari e medie. Da Palazzo Chigi filtra già la linea dura del Governo Draghi contro la decisione, ormai imminente, del presidente delle Regione Campania a tenere chiuse fino a fine gennaio le scuole elementari e medie. L'ordinanza non è ancora stata pubblicata, anche se tutto lascia credere che sia questione di poche ore: in ogni caso, il Governo ha lasciato intendere che le scuole della Campania, come nel resto d'Italia, dovranno aprire a partire da lunedì 10 gennaio in maniera regolare.

La decisione finale di Vincenzo De Luca, che rischia dunque di aprire l'ennesimo scontro tra Palazzo Santa Lucia e Palazzo Chigi, arriverà nelle prossime ore. Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca aveva annunciato che l'ultima parola la dirà "dopo aver sentito le Asl" in una apposita Unità di Crisi già convocata. Nelle ore precedenti, l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, intervistata da Fanpage.it, aveva confermato l'intenzione di "sospendere l’attività didattica in presenza".

In attesa dell'ordinanza di Vincenzo De Luca, che dunque aprirà un nuovo terreno di scontro tra l'amministrazione centrale e quella regionale, non sono pochi i comuni già corsi ai ripari: travolti dall'ondata di Covid che in Campania sta raggiungendo vette altissime, molti amministratori locali hanno già disposto mini proroghe alla chiusura delle scuole, e nei casi più gravi anche veri e propri mini lockdown. Anche il comune di Napoli sarebbe pronto a chiudere, seppur solo le refezioni, negli asili e nei nidi per i prossimi 15 giorni.