Il 2018 si chiude con una tragedia ad Aradeo, in provincia di Lecce. Un’esplosione, dovuta presumibilmente alla fuga di gasa da una bombola, ha infatti provocato il crollo dell’abitazione al civico 52 di via Silvio Pellico: la proprietaria, 82enne, sola al momento dell’accaduto, è rimasta sotto le macerie, dove è stata estratta purtroppo senza vita.

L’allarme è scattato attorno alle 7.45, quando l’esplosione di una bombola di gas ha provocato il crollo delle pareti retrostanti dell’abitazione. Il boato è stato udito a centinaia di metri di distanza. I residenti sono usciti subito in strada, per poi allertare i soccorsi. Sul luogo, nel giro di pochi minuti, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Lecce e del distaccamento di Gallipoli, assieme ai pompieri cinofili. L’area è al momento presidiata dalla polizia locale e dai carabinieri della compagnia di Gallipoli e interamente transennata, per consentire le operazioni e tutelare la sicurezza dei residenti. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per la anziana non c’è stato nulla da fare.