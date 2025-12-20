Come capire se il tuo regalo di Natale è stato rivenduto

Ci sono diversi modi per capire se un nostro regalo è finito su una piattaforma di second hand. Non serve organizzare complesse campagne di spionaggio, basta fare le giuste ricerche.

Forse lo avete sbagliato. Forse avete scelto all’ultimo una paccottiglia da 10 euro presa da qualche lista tipo “20 regali di Natale last minute”. Forse era un doppione. Forse avete tirato su il primo libro com una copertina colorata senza nemmeno leggere la trama. Se il vostro regalo di Natale finisce in qualcuno di questi forse è probabile che possa finire anche in vendita su una piattaforma di second hand.

C’è anche un termine tecnico per quello che comunemente chiamiamo riciclo: regifting. Secondo una ricerca pubblica da Ipsos Doxa per eBay solo in Italia ogni anno vengono scartati circa 30 milioni di regalino desiderati. E molti finiscono per diventare il regalo non gradito di qualcun altro.

Secondo i dati diffusi dalla ricerca, solo il 39% decide di tenere un regalo che non ha apprezzato. Il 22% è più netto: li regala ad altri, facendolo così diventare con buona probabilità il regalo non gradito di un altro. Il 17% invece lascia tutto in cassetto che non verrà più aperto. Il dato che più ci interessa però è un altro: la rivendita. Secondo Ipsos Doxa quest’anno la percentuale di regali che verranno rivenduti arriverà al 20%.

Quali canali seguire per capire il flusso dei regali

L’unico modo certo per capire se il vostro regalo verrà usato o rivenduto è infilare un AirTag da qualche parte nella confezione. Certo, forse non è la soluzione più economica o la strada migliore per conservare le vostre relazioni. Tentativi di stalking a parte, una buona strategia potrebbe essere quella di seguire i destinati dei vostri regali su piattaforme come Vinted o eBay. Controllate solo di aver impostato la ricerca per utente e non per prodotto. Potete anche fare l'operazione inversa: cercate il prodotto sospetto e poi da lì risalite agli utenti che lo hanno messo in vendita. Ah, aspettate qualche giorno. Forse neanche Ebenezer Scrooge rivendere i suoi regali il giorno di Natale.

Ormai gli episodi che hanno generato imbarazzo su queste piattaforme sono parecchi. Ci sono gli influencer che rivendono a prezzo di mercato i pacchi promo mandati dai brand. E ci sono presentatrici tv con profili Vinted pieni di scarpe consumate. Ma forse il caso più clamoroso di regalo riciclato lo abbiamo visto nelle ultime Olimpiadi.

Sui social sono diventati discretamente virali i video degli atleti di Parigi 2024 che facevano l’unboxing dei loro kit di benvenuto. Laute gift box piene di prodotti delle aziende che avevano sponsorizzato l’evento. Peccato che molti di quei prodotti siano finiti in un paio di giorni in vendita su eBay. Se cercate bene potete trovare anche il Samsung Galaxy Z Flip 6 in edizione olimpica che veniva regalato a tutti gli atleti.