Cosa trovano gli atleti in camera alle Olimpiadi di Parigi: nel kit di benvenuto anche preservativi Sarah Douglas, velista canadese, che disputerà le Olimpiadi 2024, in un video ha mostrato cosa trovano gli atleti in regalo dagli organizzatori dei Giochi. Il kit di benvenuto è pieno di sorprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per ogni atleta le Olimpiadi sono l'obiettivo massimo, il traguardo da raggiungere. E una volta arrivati a destinazione le emozioni sono fortissime. Si può solo immaginare il brivido una volta giunti già al Villaggio Olimpico, dove ogni atleta quando arriva trova un kit di benvenuto, una velista canadese Sarah Douglas ha reso noto il contenuto. Ma cosa trovano gli sportivi quando arrivano al Villaggio Olimpico?

Cosa c'è nel kit del Villaggio Olimpico

La velista, che non è di stanza a Parigi ma a Marsiglia (dove si tengono le gare di vela), giungendo nella sua stanza ha trovato sul suo letto un kit di benvenuto. Nel video TikTok, che intanto mostra le differenze tra le stanze del Villaggio Olimpico di Parigi e quelle di Marsiglia, Sarah Douglas fa vedere quello che c'è nella borsa che ogni atleta trova quando entra per la prima volta nella propria stanza. In successione si vedono: una borraccia, un telefono cellulare ‘olimpico', un'altra borraccia, differente nel design e anche nella forma.

Poi si trovano un biglietto di benvenuto, una guida della città, un beauty che contiene anche dei preservativi, che hanno dei messaggi scritti su ogni confezione, e sono blu o rosa ed è scritto: "Sul campo dell'amore, gioca pulito e chiedi il consenso" o "Non c'è bisogno di essere una medaglia d'oro per indossarlo", ed è raffigurata anche la mascotte delle Olimpiadi.

Sarah Douglas mostra la sciarpa che fa parte del kit del Canada.

Il kit che il Canada dà ad ogni atleta olimpico

Sempre la velista Sarah Douglas ha mostrato il contenuto del kit che invece la sua nazione, il Canada, le ha inviato e ha inviata a ogni atleta. Un borsone pieno con divise di ogni genere e colore, oltre a sciarpa, cappellini e soprattutto bandiera con la foglia d'acero, oltre all'immancabile borraccia.

Daria Saville con la tuta dell'Australia, in dotazione a ogni atleta olimpico.

Daria Saville mostra il kit olimpico dell'Australia

Va da sé che anche l'attivissima Daria Saville ha mostrato il contenuto della borsa che ha trovato dall'Australia, che ha inviato alla tennista pure le scarpe per giocare a tennis, oltre al completino, al marsupio, alla felpa, alla mascotte aussie, la borsa ufficiale, una serie di maglie, il k-way e un cappellino.