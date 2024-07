video suggerito

Le rigide regole del Villaggio Olimpico a Parigi: feste bandite, vietato fare foto in due posti Gli atleti che vivranno al Villaggio Olimpico di Parigi 2024 dovranno rispettare delle rigide regole. Vietate feste e alcol, ma pure proteste politiche. Al massimo due giorni dopo la performance olimpica gli atleti devono andare via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oltre diecimila atleti prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi. Un onore enorme per tutti, chi vincerà sarà definitivamente nell'olimpo dello sport. Tutti gli atleti vivranno e dormiranno nel Villaggio Olimpico, che per i Giochi 2024 si estende su tre città, che sono tutte molto vicine da dove si svolgerà l'azione. Gli atleti che gareggeranno a Parigi 2024 dovranno in ogni caso rispettare delle regole ferree quando soggiorneranno al Villaggio. Le regole sono diverse e sono piuttosto dure.

Solo gli atleti possono dormire nel Villaggio Olimpico

Certamente non è una vacanza, si va per partecipare, sì, come diceva il Barone De Coubertin, ma per vincere nella maggioranza dei casi. Gli atleti saranno dunque nel Villaggio Olimpico che è più simile a un dormitorio universitario che a un albergo pluristellato. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, stabilisce delle regole che ogni singolo atleta deve rispettare.

Intanto nel Villaggio possono alloggiare solo gli atleti, che però possono far accedere allenatori e dirigenti qualora lo ritengano necessario. Atleti e dirigenti, salvo casi particolari, devono arrivare con cinque giorni di anticipo. Chi si presenta con sei o sette giorni d'anticipo viene respinto, salvo deroghe.

Leggi anche L'ex saltatrice Susen Tiedtke spiega perché alle Olimpiadi ci sono così tanti rapporti tra atleti

Terminata la gara Olimpica gli atleti devono andare via

Chiusa la propria performance olimpica gli atleti possono restare nel villaggio per massimo 48 ore, poi devono sloggiare, letteralmente. Essendoci migliaia di atleti come si fa a capire se un atleta è andato via? Quando si mette la parola fine? Semplice. La carta d'accesso data ad ogni singolo atleta viene disattivata, quindi non funziona più.

Non sono consentite in alcun modo proteste politiche, razziali o religiose né atti di propaganda politica, razziale o religiosa. Queste regole non valgono solo nel Villaggio Olimpico, ma anche durante la cerimonia di chiusura, apertura o di premiazione.

Divieto di alcol e niente feste per gli atleti

Gli atleti hanno anche dei limiti sui social. Il CIO ‘incoraggia tutti gli atleti a condividere la propria esperienza ai Giochi attraverso i propri account social o siti web, ma devono seguire le linee guida specifiche. Si a foto, video e audio registrati all'interno del Villaggio Olimpico, ma non dovunque. Aree riservate come i luoghi adibiti al controllo antidoping e alle cure mediche sono off limits. Sono inoltre tutti tenuti a rispettare la privacy degli altri e non sono autorizzati a postare contenuti altrui senza consenso.

C'è anche un divieto per alcolici e feste. Laurent Michaud, direttore del Villaggio per i Giochi 2024, ha dichiarato che ci sarà un bar per gli sportivi dove comunque non si potrà consumare alcol, ma si potranno festeggiare medaglie e vittorie.