Gli atleti delle Olimpiadi stanno già svendendo i loro gadget su eBay: a partire dai telefoni

A cura di Valerio Berra

Appena messo il piede nella camera d’albergo gli atleti convocati alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono stati ricoperti di gadget. Sul letto hanno ricevuto il kit di benvenuto dell’organizzazione mentre gli sponsor delle nazionali hanno mandato le loro divise per qualsiasi momento dell’evento, dagli allenamenti agli eventi formali. Parte di questo materiale sta già finendo all’asta su eBay.

Come ha fatto notare Wired, cercando bene nella versione internazionale di eBay si possono trovare parecchi modelli del Samsung Galaxy Z Flip 6, lo smartphone dedicato alle Olimpiadi che tutti gli atleti hanno ricevuto in stanza. Samsung è uno degli sponsor dell’evento e come succede da diverse edizioni offre uno smartphone nuovo a tutti gli atleti che partecipano. In questi giorni il telefono è stato protagonista anche del rito del selfie sul podio: un passaggio obbligato che ha dato qualche problema come abbiamo visto nella premiazione di Filippo Ganna.

Lo smartphone in vendita su eBay è un’edizione limitata. Si tratta del nuovo top di gamma Samsung e nello specifico di un dispositivo della linea foldable: lo schermo è pieghevole e lo smartphone si chiude a conchiglia. Sulla scocca esterna ha anche impressi i cerchi olimpici. Il prezzo di mercato del modello originale è arrivato in Italia a a circa 1.400 euro, almeno nel taglio da 512 Gb. I prezzi che si trovano sul portale di aste online sono però parecchio diversi.

A quanto viene venduto il Samsung delle Olimpiadi

I prezzi di questo dispositivo su eBay sono molto fantasiosi. Alcuni si tengono sulle quotazioni di mercato. Si trova tranquillamente un modello a 1.399 dollari, anche se ci sono 97 dollari di spedizione per farselo arrivare dagli Stati Uniti. Altri che invece svendono tutto pur di trovare un cliente: c’è un utente che vende tutto il kit, compreso di cuffie e cover, ancora sigillato a 749,99 dollari. Guardando bene però siamo davanti al Flip 3, regalato per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. E poi c’è chi osa, forse cercando qualche pollo dal buon conto in banca: un utente sta provando a vendere questo telefono per 10.000 dollari.