Il kit completo dell’Italia alle Olimpiadi: dalle ciabatte ai costumi, cosa indosseranno a Parigi

A cura di Arianna Colzi

Il kit olimpico della nazionale italiana

La maggior parte degli atleti ha raggiunto Parigi, a poche ore dall'inizio dei Giochi Olimpici 2024. Mentre la capitale francese mette a punto tutte le misure di sicurezza per l'inizio delle Olimpiadi, gli sportivi mettono hanno condiviso sui loro social un unboxing olimpico. Nei video diffusi su TikTok tante atlete, comprese quelle della squadra olimpica italiana, hanno mostrato nel dettaglio cosa compone il kit delle divise fornite dagli sponsor. Dalle ciabatte alle felpe, ecco cosa indosseranno durante le gare olimpiche.

Il kit olimpico della nazionale italiana alle Olimpiadi

In un video condiviso su TikTok le judoka Veronica Toniolo e Savita Russo mostrano tutto quello che lo sponsor della nazionale olimpica italiana, Emporio Armani, ha fornito agli atleti azzurri. In primis, le ciabatte nere con il logo EA7 e la bandiera italiana sia laterale che nella parte anteriore. A queste si aggiungono anche le sneakers bianche con le sfumature rosse e verdi a riprendere i colori del tricolore italiano e un'altra versione blu con suole bianche e scudetto tricolore di lato. Lo sponsor poi ha realizzato anche un accappatoio blu in microfibra con la scritta Italia sulla schiena e un telo in microfibra dello stesso colore e con la stessa scritta bianca. Sempre della stessa tonalità anche il costume intero, traforato sulla schiena, con lo scudetto italiano e il logo di EA7 posizionati all'altezza del petto. Ovviamente il kit di Emporio Armani prevede una t-shirt bianca bordata con il tricolore e i calzini di spugna anche questi bianchi. C'è spazio anche per i gadget come il cappellino da baseball e il portapassaporto logato.

Il dettaglio nascosto della divisa olimpica italiana

Il kit di Emporio Armani per gli atleti, poi, prevede anche una tuta composta da un felpa con cappuccio e logo al centro, coordinata con un paio di pantaloni sempre sul tono di questo blu quasi antracite. Nella parte interna della felpa, poi, c'è spazio anche per un dettaglio speciale: sul tessuto troviamo la stampa di una strofa dell'inno di Mameli. Per le premiazioni o per la sfilata inaugurale, Giorgio Armani ha previsto anche un paio di pantaloni lunghi e un paio di bermuda cargo, leggeri con tasche laterali, realizzati in tessuto tecnico. Il guardaroba della nazionale, poi, comprende anche uno smanicato con cappuccio e con la scritta Italia bianca sulla schiena: sempre in tema giubbotti, non manca il k-way logato da utilizzare in caso di maltempo.

Il dettaglio dell'inno scritto dentro la felpa

Per il look quotidiano, poi, Emporio Armani ha pensato anche a una t-shirt a maniche lunghe e a un pantalone felpato lungo coordinato. Della t-shirt a maniche corte, oltre alla versione bianca menzionata prima con scollo a V, ne è stata realizzata anche un'altra con scollo a barca sul blu antracite. Infine, spazio per gli accessori da viaggio: la nazionale olimpica italiana avrà a disposizione un trolley maxi, di circa 20kg, con i cinque cerchi olimpici, il tricolore e il logo dello sponsor e uno dalle dimensioni del bagaglio a meno. Oltre al trolley viene dato in dotazione anche un borsone e uno zaino da usare sia per il viaggio verso Parigi, sia da portare in giro per il villaggio olimpico. Come ha mostrato anche Evy Leibfarth, anche la nazionale olimpica statunitense ha in dotazione gli stessi capi e accessori, nel loro caso firmati Nike e Ralph Lauren: nel caso degli Usa, i capi sono di vari colori, a differenza della divisa italiana che è stata creata su un'unica palette.