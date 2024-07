video suggerito

Imbarazzi sul podio delle Olimpiadi: cos’è il rito del selfie che devono fare gli atleti di Parigi 2024 Fino a questa edizione dei giochi olimpici gli atleti non potevano scattarsi selfie durante la premiazione sul podio. Ora questa regola è cambiata ma con una condizione: dopo la consegna delle medaglie è possibile scattarsi un selfie ma per farlo bisogna usare lo smartphone fornito dallo sponsor ufficiale dei giochi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è un caso. Filippo Ganna ha segnato la prima tacca del medagliere azzurro di Parigi 2024. In una delle prime gare di questa edizione delle Olimpiadi, Ganna è riuscito a strappare un argento nella cronometro maschile. Quando è salito sul podio c’è stato qualche momento di imbarazzo. Agli atleti è stato dato uno smartphone per fare una foto ma nessuno sembrava capace di usarlo. Una scena che potrebbe ripetersi anche nelle prossime premiazioni.

Partiamo dall’inizio. Fino a questa edizione delle Olimpiadi gli atleti non potevano scattarsi il selfie sul podio, almeno non durante il momento della premiazione ufficiale. Questa regola fa parte di un’etichetta digitale che gli atleti devono rispettare durante le Olimpiadi che passa anche da una serie di norme per la pubblicazione di post, per le dirette o per le sponsorizzazioni. A Parigi 2024 la regola sui selfie da scattare sul podio è caduta. Il motivo? Semplice, è intervenuto lo sponsor anche per questo momento.

Quale smartphone hanno gli atleti di Parigi 2024

Nel kit fornito a tutti gli atleti delle Olimpiadi di Parigi c’era anche uno smartphone. È un Samsung Galaxy Z Flip 6, l’ultimo modello foldable distribuito da Samsung. Brevemente, è un cellulare con schermo pieghevole che si chiude a conchiglia. Lo Z Flip 6 ha un valore di circa 1.300 euro sul mercato ma quello in mano agli atleti è un’edizione speciale: ha una colorazione apposta per le Olimpiadi e all’interno ha già caricato un eSim per consentire agli atleti di accedere alla rete francese.

Il rito del selfie della vittoria

Per la prima volta quindi gli atleti possono scattarsi un selfie sul podio ma per farlo devono usare lo smartphone di Samsung. Il rito si chiama Victory Selfie, come si può leggere nella sezione dedicata agli atleti del portale ufficiale di Parigi 2024. Il selfie viene fatto da uno smartphone fornito dall’organizzazione e poi caricato su Athlete365, l’app dedicata agli atleti che partecipano alle gare. Da qui potrà essere scaricato.

In sè il modello ZFlip 6 di Samsung si presta anche bene per i selfie. In pratica ha un piccolo schermo nella parte esterna che permette di fare un selfie anche tenendo chiuso lo smartphone. Forse la difficoltà sta nel fatto che i modelli con schermo pieghevole non sono noti a tutti, anzi. Secondo i dati di TrendForce per il 2023 rappresentano una quota pari a circa l’1,4% del mercato globale. Non è così improbabile quindi che gli atleti abbiano qualche difficoltà a capire i comandi da usare, come successo con Ganna: l’atleta italiano ha mimato il gesto di buttare via lo smartphone.