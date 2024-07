video suggerito

Tutti gli atleti delle Olimpiadi hanno ricevuto in camera lo stesso smartphone: quanto costa Gli atleti arrivati a Parigi da tutto il mondo stanno pubblicando i video dei loro kit di benvenuto su Instagram e TikTok. Si tratta soprattutto di vestiti creati dagli sponsor per le gare, gli allenamenti e i momenti informali. Tra maglie, felpe e scarpe da corsa però c’è anche uno smartphone che vale oltre 1.000 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

I kit ricevuti per le Olimpiadi sono diventati un trend. Gli atleti li prendono, mostrano sui social tutti i gadget della manifestazione e le divise della loro squadra. I video funzionano, TikTok e Instagram sono pieni. Gli atleti che partecipano a Parigi 2024 si riprendono mentre mostrano giacche, tute per l’allenamento, accappatoi, uniformi da gara, scarpe e qualsiasi altro gadget collegato. Perfino dei preservativi.Tra le cose che stanno incuriosendo gli utenti però c’è anche uno smartphone. Un modello uguale per tutti che viene fornito nel kit di benvenuto.

Ci sono due kit che vengono dati agli atleti. Uno è uguale per tutti ed è quello ufficiale per Parigi 2024. Si tratta di una borsa che contiene pochi gadget forniti direttamente dall’organizzazione dell’evento. Il secondo invece cambia per le delegazioni nazionali e varia a seconda dello sponsor tecnico e del tipo di disciplina che pratica l’atleta. È superfluo dire che un mezzofondista che corre sui 10.000 metri piani non avrà bisogno del costume indossato da un velocista che fa i 200 metri in stile libero. Una cosa che sta incuriosendo molti utenti è che nel primo kit si trova uno smartphone, creato apposta per queste Olimpiadi. O quasi.

Il modello di smartphone che si trova nei kit olimpici

Non è la prima volta che succede. Anzi, le stesse scene erano state riprese e trasmesse sui social anche nelle Olimpiadi di Tokyo del 2021. Lo smartphone è un modello Samsung, uno degli sponsor dell’evento. Si tratta nello specifico di un Galazy Z Flip 6, uno dei modelli con schermo pieghevole che si chiude a conchiglia.

È un modello signature per le Olimpiadi prodotto in 17.000 esemplari. Dentro ha una eSim con 100 Gb di dati e una serie di app impostate per aiutare gli atleti a muoversi tra gare e appuntamenti nel villaggio olimpico. Non solo. C’è anche un’app di trasporti con cui potersi muovere nelle linee pubbliche di Parigi. Un regalo abbastanza impegnativo visto che il modello, presentato pochi giorni fa, in Italia è in vendita a 1.399 euro nella sua versione da 512 Gb di memoria.

Al netto di Parigi 2024, quella degli smartphone olimpici è una lunga tradizione. Su eBay si può trovare il modello costruiti per Atene 2024. È sempre un Samsung, sempre a consiglia ma non con schermo pieghevole. Il nome preciso del modello è SGH-i530. La configurazione è ancora quella con tastiera da una parte e un piccolo schermo dall’altra: pensate che la telecamera aveva la risoluzione di 1 MP e la memorai era da 32 MB. Se volete portarvelo a casa il venditore chiede 10.700 euro. Non un ottimo affare.