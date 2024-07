video suggerito

Olimpiadi 2024, quando giocano gli italiani: l’app per vedere tutte le gare degli Azzurri a Parigi L’organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ha creato un’app per muoversi nella scacchiera di appuntamenti che costituisce tutto il programma della manifestazione. Quest’anno gli atleti della delegazione italiana in gara sono 402, il numero più alto mai raggiunto in tutta la storia delle Olimpiadi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma delle gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 non è semplice da decifrare. Gli appuntamenti da seguire sono tanti e sono tanti anche gli atleti italiani che partecipano alla competizione. Quest’anno l’Italia si è presentata a Parigi con il maggior numero di atleti di sempre. Sono 402 gli italiani arrivati a Parigi, a Tokyo erano 384. Seguirli tutti è difficile. Fanpage.it ha pubblicato tutto il programma delle Olimpiadi 2024 e ogni giorno pubblica la lista degli atleti italiani che hanno competizioni in programma: qui trovate tutti gli atleti che saranno in gara oggi domenica 28 luglio. Se però volete capire come muovervi anche nei prossimi giorni Parigi 2024 ha anche un’app che funziona discretamente bene.

Come usare l’app delle Olimpiadi di Parigi 2024

Il nome dell’app ufficiale per questi giochi è Paris 2024 Giochi Olimpici. Ci sono molte informazioni e da qui sembra più facile riuscire a muoversi nella scacchiera di eventi che sono previsti per questa competizione. C’è solo una cosa che è meglio sapere prima di iniziare a muoversi nell’app: quando cercate gli atleti italiani, o di qualsiasi altro Paese, non troverete la dicitura Nazioni ma quella di Noc. È l’acronimo di National Olympic Committee.

Nell’app potete trovare anche del materiale video, come interviste agli atleti o clip che mostrano quello che si può mangiare alla mensa olimpica. E ancora trovate i medaglieri delle diverse squadre, uno spazio per acquistare i biglietti per gli eventi e le notizie sulle ultime imprese olimpiche. Per cercare invece il calendario con le gare degli azzurri bisogna seguire questa procedura:

Apri l’app Paris 2024 Giochi Olimpici

Apri la sezione Calendario in fondo a sinistra

in fondo a sinistra Seleziona i filtri, si trovano in alto a destra e hanno un icona fatta di linee e pallini

Tocca Tutte le Noc

Seleziona Italia

Seleziona Applica Filtro

A questo punto vedrai tutte le gare previste in giornata per gli atleti italiani