Google ha creato un ottimo modo per perdere mezz’ora di lavoro: è fuori il mini-game sulle Olimpiadi Il gioco è un’enorme mappa in cui bisogna trovare una serie di soggetti. Ognuno dei protagonisti rappresenta una delle tendenze registrate dal motore di ricerca sui Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il gioco, come sempre, è pieno di Easter Egg e dettagli nascosti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Si è fatto un po’ attendere. A quattro giorni dall’accensione del braciere olimpico che ha segnato l’inizio dei Giochi di Parigi 2024 gli utenti di Google hanno avuto quello che si aspettavano. Big G ha rilasciato il mini-game dedicato a questa edizione delle Olimpiadi. Giocare è molto semplice. Se guardate bene la schermata di apertura di oggi ha un Doodle diverso dal solito. Una serie di animaletti di varia foggia che hanno in mano una lente di ingrandimento. Cliccate sulla lente e aprirete il mini-game.

Il nome del gioco è Play Ground e il modello su cui è bastato è abbastanza semplice. Google ha registrato 20 tendenze dal suo motore di ricerca tutte collegate alle Olimpiadi di Parigi. Lo scopo del gioco è quello di trovare le icone che rappresentano le ricerche in trend in questi giorni. Le icone sono sparse in una mappa dettagliata piena di soggetti diversi. Se avete giocato un po’ a Where’s Wally? (o Where's Waldo) non farete fatica a capire qual è il modello del gioco.

Come si vince al mini-game di Google per le Olimpiadi

Per vincere bisogna trovare 20 soggetti che fanno parte di 5 categorie: eventi principali, sport d’azione, giochi con attrezzatura, stile francese e antica tradizione. Accanto alla mappa trovate anche le icone. Il gioco è molto semplice, alla fine basta guardare bene. Se possiamo permetterci un consiglio, vi suggeriamo di memorizzare bene le icone messe come suggerimenti e poi cercarne una alla volta. Insomma. Usate la memoria fotografica.

Gli Easter Egg nel gioco

Gli ingegneri di Google hanno aggiunto alla mappa anche una serie di Easter Egg. Mossa attesa, succede spesso che questi mini-game siano ricchi di citazioni e riferimenti. Sulla parte di una scalinata ad esempio si vede il tirannosauro con cui si può giocare quando non c’è più connessione. Sull’arco di trionfo ci sono le icone di di Google Maps e in cima a una cupola il simbolo di Gemini, l'intelligenza artificiale di Google. Un pittore disegna delle ninfee in un laghetto come fosse Monet.

Dentro il gioco principale ci sono anche dei giochi più piccoli. Cliccando su un vecchio cabinato si può giocare a Squawk Drop, un platform game dove un gufo a bordo di uno skateboard deve muoversi attraverso Parigi alla ricerca di cibo francese. In un altro cabinato invece si nasconde Birdie Baller, un altro gioco in cui un piccione deve fare più canestri possibili nel giro di un minuto.