video suggerito

Instagram ha una funzione segreta: per sbloccarla basta mandare un messaggio Da qualche mese Instagram ha introdotto una funzione nascosta. Per sbloccarla basta accedere alla sezione messaggi e inviare una emoji a un qualsiasi contatto. Da qui si potrà iniziare un minigame basato su Pong, forse il titolo più famoso nella storie dell’informatica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vi state annoiando. TikTok vi ha regalato i suoi migliori meme, su Instagram avete visto tutte le foto dei vostri amici in vacanza, le notizie sui giornali scarseggiano. Prima di scaricare l’ennesima app con un gioco che vi assorbirà tempo e batteria potreste provare un videogioco installato direttamente nella vostra app di Instagram.

È una funzione segreta. Le prime apparizioni risalgono a marzo. E soprattutto è molto semplice da trovare. I passaggi sono due e si fanno tutti dentro l’app dedicata ai messaggi. Basta seguire giusto un paio di procedure. Vi lasciamo tutto qui sotto:

Aprite l’app di Instagram

Andate nella sezione Messaggi

Aprite una conversazione

Inviate una emoji

Toccate l’ emoji che avete inviato

che avete inviato Dopo il tocco dovreste aprire un minigame

Divertitevi

Come funziona il minigame di Instagram

Il minigame di Instagram funziona un po’ come il vecchio Pong, uno dei titoli più famosi nella storia dell’informatica. L’emoji che avete inviato comincerà a rimbalzare tra le pareti delle schermo e voi avrete a disposizione una piccola base da muovere in fondo allo schermo per incrociare la traiettoria dell’emoji.

Leggi anche Instagram lancia le copie-digitali: un bot potrà rispondere ai messaggi al tuo posto

Ogni volta che riuscirete a far rimbalzare l’emoji sulla base in fondo allo schermo guadagnerete un punto. Più il gioco va avanti e più la velocità dell’emoji aumenta. A seconda dei vostri riflessi prima o dopo sarà impossibile riuscire a prendere l’emoji con la base.

Un dato curioso è che non giocherete sempre con la stessa emoji. Gli smiley, le facce gialle, hanno più o meno la stessa forma. Tutti gli altri invece hanno sagome e colori diversi. Il modo in cui rimbalzano non cambierà molto ma a seconda delle emoji potreste trovare degli Easter Egg. Il fantasma, ad esempio, sparisce per qualche istante.

INSTAGRAM | La schermata alla fine del minigame