Instagram si tinge d’oro scrivendo la parola “Gold”, ma non solo: l’omaggio alle Olimpiadi di Parigi Meta ha aggiunto un simpatico easter egg su Instagram per omaggiare le Olimpiadi di Parigi 2024: scrivendo la parola “Gold” nelle Note, infatti, il testo comparirà su uno sfondo d’oro, come il metallo più prezioso delle medaglie olimpiche. Funzionano anche altri termini ed emoji a tema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Mancano solo un paio di giorni alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 e, proprio a ridosso del sipario sul grande evento sportivo, è diventata virale una curiosa funzione “segreta” introdotta da Meta su Instagram per omaggiare gli atleti. È infatti possibile tingere d'oro – con un chiaro riferimento alla medaglia più preziosa – le cosiddette Note sul proprio profilo, semplicemente scrivendo determinate parole chiave. Quella diventata più famosa e condivisa sui social network è “Gold”, oro in in inglese; basta scrivere questa parola all'interno di una qualunque frase che lo sfondo dell'intera Nota si tingerà di giallo per i follower. Abbiamo fatto qualche test con post privati e, perlomeno per quel che concerne la nostra esperienza, chi scrive la Nota continua a vederla del colore classico, in bianco e nero, mentre per chi legge si trasforma in un messaggio luccicante a tema olimpico.

Si tratta a tutti gli effetti di un cosiddetto “Easter egg”, letteralmente un Uovo di Pasqua, una sorpresa che spesso ingegneri e artisti introducono nei propri lavori per solleticare gli appassionati. Sono comuni in videogiochi, film, serie TV e molti altri prodotti d'intrattenimento. Molto spesso sono destinati a omaggiare storie, personaggi o eventi particolarmente significativi. In questo caso Meta, la compagnia proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp, si è tuffata nel clima da podio che da un paio di settimane ha contagiato tutti, impreziosendo le Note con un tocco dorato.

Per chi non lo sapesse, le Note sono un'aggiunta relativamente recente del social network più apprezzato da chi condivide fotografie e immagini. In Italia è arrivata a fine gennaio dello scorso anno ed è una sorta di versione testuale delle Storie e dei Reel. Ciò significa che è effimera; i messaggi spariscono a 24 ore dalla pubblicazione. Le Note, conosciute anche come “Aggiornamento di Stato”, si compongono al massimo di 60 caratteri e possono essere caricate nell'area dell'applicazione destinata ai messaggi. Una volta scritte si può decidere se condividerle con tutti i propri follower oppure con le sole amicizie strette, selezionando manualmente gli account dei destinatari. Noi abbiamo fatto qualche test con questa seconda modalità.

Come indicato, inserendo in questo spazio la parola Gold lo sfondo del testo diventerà giallo oro, il colore della medaglia del primo posto. Ma non è l'unica parola chiave con la quale si può ottenere lo stesso risultato. USA Today ha infatti pubblicato un elenco di parole con lo stesso effetto “olimpico”. Tra quelle indicate figurano Champion; Champs; GOAT (acronimo di Greatest of All Time, il migliore di sempre, che in italiano si traduce letteralmente in capra); Medal; Olympics; Olympic; Olympiad; Olympian; Podium; Summer Games (Giochi Estivi); Torch (Fiaccola); Victory; World Record.

Funzionano anche le tre emoji 🥇🏅🐐 e le combinazioni “2024 games”, “2028 games” (con riferimento ai giochi di Los Angeles che si terranno fra quattro anni) e “Closing Ceremony”, cerimonia di chiusura nel nostro idioma, attesa per le 21 dell'11 agosto allo Stade de France. A tal proposito ricordiamo che avrà una durata di poco più di 2 ore e i due portabandiera italiani saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiammingo, fidanzati e campioni. Lei ha conquistato l'oro nella scherma, disciplina spada a squadre, lui si è portato a casa un argento e un bronzo nel nuoto, rispettivamente nei 1.500 e 800 stile libero.