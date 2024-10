video suggerito

Google ha creato un videogame con un gattino stregone: dura 10 minuti ed è un’ottima pausa dal lavoro Torna Momo, il gattino mascotte dei doodle a tema Halloween di Google. Questa volta il gattino stregone deve affrontare il nemico Marshmallow che sta facendo scomparire le stelle. Ecco come giocare alla nuova avventura gratuita proposta da Google. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Lorena Rao

Halloween è alle porte, e come accade per molte ricorrenze, Google ha realizzato un doodle perfetto per l’occasione. Si tratta della terza avventura di Magic Cat Academy. Ancora una volta, l’adorabile gatto nero chiamato Momo deve affrontare il terribile Marshmallow, ora in cielo dedito a mangiar le stelle. Grazie all’aiuto dei suoi amici della Magic Cat Academy, Momo può volare nello Spazio, partendo dalla troposfera fino ad arrivare all’esosfera, a circa 10.000 chilometri dal suolo terrestre. Questa avventura halloweeniana ha infatti le vibes da avventura Sci-Fi, come testimonia il casco da astronauta che Momo indossa per questa occasione. Per giocarci, basta scrivere sulla barra di ricerca Google "Doodle Halloween 2024" o cliccare direttamente sulla homepage del sito di ricerca più noto al mondo.

GOOGLE | I cinque livelli che compongono il nuovo doodle di Google a tema Halloween.

Come si gioca al nuovo doodle di Google di Halloween

Per il resto, la sfida non cambia rispetto ai due "capitoli" precedenti: anche in questo caso bisogna disegnare col mouse o col touchpad le forme presenti sopra la testa dei nemici. Linee verticali, linee orizzontali, vortici, cuori, il tutto mentre aumentano gli avversari livello dopo livello. Alla fine di ogni sessione, c'è poi un boss da battere attraverso la realizzazione di una lunga sequenza di forme, da disegnare tre volte. Il risultato è un buon grado di sfida, che crea un’immediata "dipendenza", data l’elevata facilità dei comandi. Un effetto già visto anche nelle precedenti avventure di Momo.

GOOGLE | Per superare i livelli di Magic Cat Academy bisogna disegnare su schermo le linee e le forme che i nemici portano sopra la testa.

I doodle a tema Halloween di Google negli anni

Il primo doodle con Momo protagonista risale al 2016. Il secondo invece al 2020, ed è ambientato nei fondali marini. Anche qui il gattino indossa un casco ma per poter respirare sott’acqua. Momo non è comunque l’unico protagonista dei doodle di Halloween. Nel 2022, Google ha realizzato un altro minigioco interattivo, un multiplayer competitivo a 8 giocatori. Si gioca in due squadre: vince quella che raccoglie più spiriti di luce e riesce a portarli nella propria base. Impresa non facile, perché gli avversari possono rubare quanto raccolto e portare la situazione a proprio vantaggio. Sebbene non siano videogiochi con chissà quali ambizioni, queste iniziative permettono di divertirsi e videogiocare con immediatezza e semplicità. Il tutto è gratis e, nel caso dei vecchi doodle, sono facilmente reperibili dagli archivi doodle di Google.