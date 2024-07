video suggerito

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi 28 luglio e programma: orari e dove vederli in TV Oggi, domenica 28 luglio seconda giornata di Olimpiadi a Parigi: si assegnano 13 medaglie d’oro mentre gli italiani impegnati in gara sono 64. Occhi puntati sulla scherma (col fioretto individuale femminile che punta alla vittoria), e agli esordi delle nazionali di volley femminile e del Settebello di pallanuoto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, domenica 28 luglio seconda giornata di Olimpiadi a Parigi, ricchissima di appuntamenti e con tanti atleti e atlete azzurri impegnati in gara. Si inizia alle 8:30 con il torneo di Badminton mentre l'ultimo appuntamento in programma è fissato per le 21:10 con le ultime qualificazioni di ginnastica artistica femminile. L'intera giornata trasmessa integralmente su Discovery+, per i soli abbonati e con i migliori eventi su Eurosport, disponibile anche su Sky e DAZN (sempre a pagamento) e sui canali Rai, gratuitamente e in chiaro.

Sono in palio altre 13 medaglie d'oro mentre gli italiani impegnati in gara sono 64. Occhi puntati soprattutto sulla scherma con il fioretto individuale femminile e la spada individuale maschile che possono regalare grandissime soddisfazioni. Attesa in pedana soprattutto la nostra Arianna Errigo che punta all'oro. Poi le partite valide per il torneo di volley femminile con l'esordio delle azzurre di Velasco che sfidano la Repubblica Dominicana e il Settebello azzurro che si confronta con gli Stati Uniti.

Programma Olimpiadi, gli italiani in gara oggi e le finali

Tutte le singole giornate delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono trasmesse integralmente, a pagamento e solamente per abbonati, su Discovery+, con i migliori eventi che vengono proposti su Eurosport (disponibile anche su Sky e DAZN) e – in chiaro e senza costi aggiuntivi sui canali Rai. In streaming sarà possibile vederle su Raiplay i chiaro, su Sky Go, NOW e DAZN per abbonati. Ecco tutto il programma completo di oggi e le gare in cui sono impegnati i nostri atleti.

08:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari (Giovanni Toti)

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

eliminatorie maschili

eliminatorie femminili (Italia-Rep. Dominicana)

Fase a gironi maschile (Ranghieri/Carambula)

Fase a gironi femminile (Menegatti/Gottardi)

Singolo – uomini, ripescaggi

Singolo – donne, ripescaggi

Doppio – uomini, ripescaggi (ev. Nicolò Carucci e Matteo Sartori)

Doppio – donne, ripescaggi (ev Clara Guerra e Stefania Gobbi)

Due senza – donne, batterie

Due senza – uomini, batterie (Davide Comini e Giovanni Codato)

Doppio pesi leggeri – donne, batterie

Doppio pesi leggeri – uomini, batterie (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

Quattro senza – donne, batterie

Quattro senza – uomini, batterie (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

Donne, fase a gironi (2 partite)

Carabina ad aria compressa 10 m – qualificazione maschile

Carabina ad aria compressa 10 m – qualificazione femminile (Barbara Gambaro)

Pistola ad aria compressa 10 m – finale maschile (Paolo Monna, Federico Nilo Maldini)

Pistola ad aria compressa 10 m – finale femminile

Evento a squadre – donne, eliminatorie (Evelina Bertoli, Emiliano Portale, Giovanni Ugolotti. Riserva: Pietro Sandei)

Qualificazioni – donne

Spada individuale – uomini, tabellone dei 64 (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

1° turno Singolare maschile e femminile (ev. Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli)

Quarti di finale Doppio misto

Donne, fase a gironi (2 partite)

52 kg – donne, eliminatorie (Odette Giuffrida)

66 kg – uomini, eliminatorie (Matteo Piras )

Fioretto individuale – donne, tabellone dei 64 (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi)

Donne, fase a gironi (2 partite)

Completo, cross country a squadre ed individuale (Italia con Evelina Bertoli, Pietro Sandei, Giovanni Ugolotti)

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Giordana Sorrentino)

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Angela Carini)

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale (Aziz Abbes Mouhiidine)

Windsurf maschile – Serie di apertura (Nicolo Renna)

Windsurf femminile – Serie di apertura (Marta Maggetti)

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura (Jana Germani/Giorgia Bertuzzi)

200m stile libero – uomini, batterie (Filippo Megli, Alessandro Ragaini)

400 m misti individuali – uomini, batterie (Alberto Razzetti)

100 rana donne, batterie (Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

100 dorso uomini, batterie ( Thomas Ceccon, Michele Lamberti)

200m stile libero – donne, batterie

Qualificazioni Individuale Maschile di Carabina da 10 metri (Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo)

Finale Individuale Femminile di Pistola ad Aria Compressa da 10 metri

Qualificazioni – donne (ITALIA – Angela Andreoli, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito, Giorgia Villa)

Street femminile, eliminatorie

Singolare maschile (Vavassori, Musetti, Arnaldi)

Singolare femminile (Bronzetti)

Doppio maschile (Darderi/Musetti)

Doppio femminile (Bronzetti/Coocciaretto)

Preliminari singoli e doppi maschili e femminili

Cross country – donne

Donne, fase a gironi (2 partite)

Evento a squadre – donne quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

Qualificazioni – donne

Uomini, fase a gironi (Italia-Stati Uniti)

Kayak – semifinale femminile; Kayak – finale femminile (ev. Stefanie Horn)

Donne, fase a gironi (12 partite)

52 kg – donne, finale (ev. Odette Giuffrida)

66 kg – uomini, finale (ev. Matteo Piras )

Street femminile, finale

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

Qualificazioni – donne

Donne, 2° turno

Uomini, 2° turno (Leonardo Fioravanti)

Donne, fase a gironi (2 partite)

Fioretto individuale – donne, semifinali (ev. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi)

Spada individuale – uomini, semifinali (ev. Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Fioretto individuale – donne, finale (ev. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi)

Spada individuale – uomini, finale (ev. Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara)

Donne, fase a gironi (2 partite)

400 m misti individuali – uomini, finale (ev. Alberto Razzetti)

100 m farfalla – donne, finale

200m stile libero – uomini, semifinali (ev. Filippo Megli, Alessandro Ragaini)

100 rana – donne, semifinali (ev. Lisa Angiolini, Benedetta Pilato)

100 dorso – uomini, semifinali (ev. Thomas Ceccon, Michele Lamberti)

Donne, fase a gironi (2 partite)

Qualificazioni – donne

Pallavolo, Italia-Repubblica Dominicana femminile, orario e dove vederla

Esordio delle ragazze di Julio Velasco alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel torneo di volley femminile contro la Repubblica Dominicana in una sfida in cui l'Italia parte favorita. Ma c'è massima concentrazione per iniziare nel migliore dei modi perché l'Italia di volley femminile non ha mai passato lo scoglio dei quarti di finale alle Olimpiadi. Il match è in programma alle 9:00 alla South Paris Arena 6 di Parigi e verrà trasmesso in diretta TV su Eurosport 9 (canale 257 del bouquet Sky) ma anche in streaming su Discovery+, DAZN e Tim Vision, previo abbonamento. La partita sarà seguita in chiaro anche sulla "rete olimpica" Rai, Rai 2.

Pallanuoto, Italia-Stati Uniti maschile in chiaro sulla Rai, canale e orario

Anche la pallanuoto esordisce alle Olimpiadi di Parigi. Il settebello azzurro fa il suo ingresso in acqua alle 15:00 con l'Italia che sfida per la fase a gironi gli Stati Uniti. Non sarà per nulla facile per i ragazzi di Sandro Campagna, il ct giunto alla quarta Olimpiade consecutiva, perché sono stati inseriti nel gruppo A con Croazia, Grecia, Montenegro, Romania e Stati Uniti. Gara in diretta su abbonamento con Discovery+, mentre flash in diretta verranno garantiti da Rai 2 in chiaro e senza costi aggiuntivi.

Tennis, dove vedere Musetti e le altre partite degli italiani alle Olimpiadi

Programma fitto per il tennis sui campi del Roland Garros per domenica 28 luglio, dopo che il maltempo ha condizionato i piani nella giornata di sabato. Le gare inizieranno dalle ore 12:00 e per gli italiani prevedono ben nove incontri, in questo ordine:

Musetti-Monfils quarto incontro sul Suzanne-Lenglen

Bronzetti-Vekic primo incontro sul Campo 14

Errani-Zheng secondo incontro sul Campo 14

Arnaldi-Fils quinto incontro sul Campo 14

Darderi-Paul terzo incontro sul Campo 7

Cocciaretto-Shnaider primo incontro sul Campo 8

Vavassori-Martinez secondo incontro sul Campo 9

Bolelli/Vavassori-Carreno/Granollers quinto incontro sul Campo 9

Errani/Paolini-Routliffe/Sun sesto incontro sul Campo 9

Le partite saranno tutte visibili su Discovery+ e potranno essere trasmesse anche sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e DAZN. I momenti migliori potranno andare in chiaro sui canali Rai.

Scherma, dove vedere le gare di fioretto femminile con Errigo, Favaretto e Volpi

Il fioretto individuale femminile è uno degli appuntamenti azzurri di giornata maggiormente attesi. Si inizia in mattinata dalle 9:30 sulla pedana parigina. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi inizieranno a ingaggiare dai 64mi di finale. Poi, qualificazione dopo qualificazione si arriverà all'atto finale che partirà alle 19:00 con le finali per l'oro e la finalina per la medaglia di bronzo. Anche in questo caso, diretta integrale su Discovery+ dietro abbonamento mentre costanti finestre in diretta verranno proposte su Rai 2 in chiaro e visibili per tutti.

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming: canali e diretta

Le gare di oggi alle Olimpiadi di Parigi saranno disponibili integralmente su Discovery+ e sui canali Eurosport fruibili sia su Dazn che su Sky e Now. Per la trasmissione in chiaro, invece, su Rai 2 e Rai Sport saranno trasmesse le gare più importanti per un totale di 360 ore. In particolare su Rai 2 è prevista una diretta alle 8:00, alle 13:00, alle 18:00 e alle 21:00.