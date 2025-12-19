Migliori regali tecnologici per Natale 2025: 40 idee per ogni fascia di prezzo

Smartwatch, videogiochi o dispositivi smart per la casa: ecco i migliori regali tecnologici per Natale 2025, perfetti per uomo e donna e per tutti i budget.

I regali tecnologici sono sempre una scelta vincete a Natale, perché possono accontentare tutti, dall’amico gamer ai genitori che vogliono rendere la casa più smart.

Amazon offre una vasta scelta di prodotti per chi è ancora in cerca dell’idea perfetta: smartphone, tablet, dispositivi smart home, auricolari, videogiochi e tanto altro. Vi basta scegliere il budget di partenza, quindi decidere se acquistare un oggetto più impegnativo e costoso da oltre 200 euro oppure un regalo economico sui 30 euro.

In questa guida abbiamo selezionato i migliori regali tecnologici di Natale sia per uomo che per donna, raccogliendo le migliori proposte dell'anno nel mercato dell'elettronica e cercando di soddisfare ogni tipo di interesse.

1. GoPro HERO13

L'iconico design compatto e una risoluzione video da 5,7 K sono gli elementi caratteristici dell'action cam GoPro Hero 13. Si tratta di un modello professionale che assicura riprese molto nitide anche in situazioni dinamiche, grazie al sistema di stabilizzazione HyperSmooth 6.0. Inoltre, è indicata per le immersioni subacquee, perché il suo design è impermeabile fino a 10 m. Può anche scattare foto da 27 MP e le nuove batterie Enduro vi consentono di utilizzarla per 2,5 ore di registrazione continua.

Da regalare a: nipoti o amici con la passione per l'avventura e le riprese.

2. Fujifilm INSTAX WIDE 400

Un regalo dal fascino vintage, perfetto per chi desidera immortalare i propri ricordi e condividerli con i propri cari. La fotocamera stantanea Fujifilm INSTAX WIDE 400 dispone di un accessorio per la regolazione dell'angolazione. Ha due modalità di messa a fuoco: una semplice per gli scatti quotidiani e una specifica per catturare i paesaggi. In più, ha la funzione autoscatto per ritrarre i momenti di gruppo o scattare foto di famiglia. Le pellicole sono vendute separatamente.

Da regalare a: ragazzi e ragazze che amano scattare fotografie e collezionare ricordi.

3. Xiaomi Smart Band 10

Un'idea regalo perfetta per gli amici sportivi che vogliono monitorare le proprie prestazioni fisiche. Il fitness tracker Xiaomi Smart Band 10 tiene quotidianamente traccia dei principali parametri vitali, come frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Vanta un display AMOLED da 1,7 pollici, visibile e nitido, nonché una batteria che assicura una durata di circa 21 giorni. Inoltre, vi consente di accedere ad oltre 150 modalità sportive e di ricevere notifiche di chiamate e messaggi.

Da regalare a: amici e fratelli sportivi che vogliono tenere traccia dei propri progressi.

4. Google Pixel 10 smartphone

Gli smartphone sono sempre tra i regali più apprezzati sotto l'albero e, con i nuovi sviluppi della tecnologia, uno dei migliori in circolazione è il modello Google Pixel 10. Infatti, questo telefono implementa la versione più avanzata di Gemini AI, l'assistente che vi aiuta a semplificare ogni attività digitale, dai semplici riassunti alla generazione e all'editing di video e foto. Inoltre, gode di un comparto fotografico di tutto rispetto, con un sistema di tre sensori che include un grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 5x e zoom digitale 20x.

Da regalare a: un figlio o una figlia che vuole sostituire il vecchio modello di smartphone.

5. Amazon Kindle ebook reader

Se avete amici appassionati di libri il regalo da mettere sotto l'albero è l'ultimo modello di Amazon Kindle. Leggerissimo e compatto, può essere portato ovunque in maniera comoda. Il suo display misura 6 pollici ed è antiriflesso, in modo tale da assicura una lettura sempre chiara e visibile. In più, la luminosità dello schermo può essere regolata in base alle proprie esigenze. La memoria interna da 16 GB vi consente di raccogliere tantissimi romanzi, racconti, riviste e fumetti in diversi formati, come Kindle, TXT e PDF. La batteria può durare fino a 6 settimane.

Da regalare a: amiche e amici o parenti che adorano leggere in qualsiasi luogo.

6. Beats Solo 4 cuffie wireless

Un'idea regalo che può accontentare sia gli amanti della musica sia gli sportivi che l'ascoltano per darsi la carica. Le cuffie Beats Solo 4 offrono una qualità del suono impressionante, con 40 trasduttori progettati per ridurre al minimo le distorsioni e gli artefatti elettronici. I suoi Driver sono potenziati e la tecnologia di Audio Spaziale crea un effetto di avvolgimento acustico, grazie al rilevamento dinamico dei movimenti della testa. Sono leggere e comode da vestire, inoltre possono riprodurre musica e contenuti audio fino a 50 ore continue.

Da regalare a: sportivi o appassionati di musica che possono apprezzare una qualità del suono di alto livello.

7. Nintendo Switch 2

Senza alcun dubbio, la console Nintendo Switch 2 è uno dei regali che sa accontentare sia i più piccoli che i più grandi. Se aggiungete le nuove funzionalità e il gioco digitale Super Mario Kart compreso nel boundle il divertimento è garantito. Potete sfidare fino a 4 giocatori sulla stessa console, mentre online potete destreggiarvi in corse fino a 24 giocatori, immergendovi anche nella nuova modalità Sopravvivenza, con gare senza interruzioni ad eliminazione continua.

Da regalare a: adolescenti che trascorrono tanto tempo alle prese con i videogiochi.

8. Tapo L530E lampadina WiFi intelligente

Idea regalo perfetta per chi vuole rendere più smart la propria casa. La lampadina intelligente Tapo L530E può essere controllata da remoto attraverso i vostri dispositivi. Vi basta collegarla alla rete WiFi e potrete controllarla con semplicità accedendo all'app dedicata. La lampadina offre 16.000.000 tonalità di colore e diverse livelli di luminosità per personalizzare la vostra luce. Inoltre, funziona col controllo vocale, essendo compatibile con Alexa e Google Assistant.

Da regalare a: papà che vogliono gestire la propria casa in maniera smart.

9. Echo Pop altoparlante Bluetooth intelligente

Una soluzione perfetta per chi vuole automatizzare la propria casa e rendere le attività quotidiane più semplici e smart. L'altoparlante intelligente Echo Pop vi consente di connettere più dispositivi in casa, in modo da controllarli direttamente tramite la vostra voce. Potete ascoltare musica e audiolibri, chiedere informazioni sulle condizioni meteo, impostare un timer, telefonare e interagire con l'assistente AI di Alexa. L'altoparlante è compatto e può essere posizionato in qualsiasi punto della casa.

Da regalare a: mamme e papà che vogliono rendere più semplici e interattive le attività quotidiane.

10. Apple MacBook Air 13"

Disponibile in varie tonalità di colore, il portatile MacBook Air 13" è munito del potente e più avanzato chip M4 di Apple. Il display Liquid Retina offre una vasta gamma di colori e sfumature di contrasto. L'intelligenza personale Apple Intelligence vi supporta in tutte le vostre attività digitale, dalla scrittura alla creazione di contenuti. Grazie alle quattro porte Thunderbolt, a quella di ricarica Magsafe, all'ingresso per cuffie jack e alle connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.3 può connettersi a una varietà di dispositivi, compresi due monitor esterni.

Da regalare a: chi adora i prodotti Apple.

11. Samsung Galaxy Tab S11

Un dispositivo che combina la potenza di un computer con le funzionalità di uno smartphone. Il tablet Samsung Galaxy Tab S11 stimola la vostra creatività grazie all'AI, trasformando gli schizzi fatti con la penna in disegni professionali e supportando la scrittura per renderla più chiara ed efficace. Monta un display Dynamic AMOLED da 11″ che può essere diviso in quattro zone per lavorare in multitasking su più finestre aperte simultaneamente. È dotato di 12 GB dedicati alla memoria RAM e di 128 GB nello spazio di archiviazione.

Da regalare a: figli e figlie per rendere facili e creative le ore di studio.

12. Sony SRS-XB100 speaker Bluetooth portatile

Perfetta per chi desidera trascorrere il Natale ascoltando musica in compagna. La cassa Bluetooth Sony SRS-XB100 è piccola e comoda da portare ovunque. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è abbastanza potente (180 W) da offrire suoni vibranti e bassi profondi. Il suo design è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e integra una batteria che assicura fino a 16 ore di riproduzione ininterrotta senza fili. Lo speaker è disponibile in diverse colorazioni.

Da regalare a: amiche e amici che amano ascoltare musica insieme.

13. Apple AirPods 4 auricolari wireless

Uno dei regali più indicati per ragazzi e ragazze che vivono tra dispositivi e accessori dell'ecosistema Apple. Gli auricolari wireless AirPods 4 sono piccoli, leggeri e comodi da indossare anche quando si è in movimento. Integrano l'avanzato chip H2 con audio adattivo che bilancia e rimuove i rumori esterni in base alle vostre esigenze. L'interazione con l'assistente Siri vi consente di avviare i vostri brani musicali usando la voce. Si avviano automaticamente a contatto con la pelle e isolano la voce durante le chiamate per ottimizzare la qualità dell'audio.

Da regalare a: chi è appassionato dell'ecosistema Apple.

14. Playstation 5 Edizione Digitale 825 GB

La console che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. L'edizione digitale di Playstation 5 offre prestazioni uniche su tutti i fronti: gameplay, video e audio. È equipaggiata con una SSD ad altissima velocità e una memoria da 825 GB. Supporta giochi in risoluzione 4K con immagini definite e colori più vivaci grazie a HDR. L'audio spaziale 3D produce un effetto immersivo nelle dinamiche di gioco, le quali possono contare sulla fluidità dei fotogrammi con frequenze fino a 120 FPS e output a 120 Hz. La confezione include il controller wireless, munito di grilletti adattivi che riproducono gli urti e l'impatto delle azioni di gioco.

Da regalare a: tutti coloro che amano i videogiochi.

15. Bose Solo Soundbar Serie 2

Restiamo in tema audio con la soundbar Bose Solo Serie 2. Si tratta di un modello entry level indicato per chi vuole regalare un buon supporto sonoro ma dispone di un budget limitato. Il corpo del dispositivo è compatto e integra due driver full range con una potenza totale di 180 W. Può essere collegata facilmente al TV tramite cavo ottico o con connessione wireless tramite Bluetooth.

Da regalare a: papà, mamme e parenti che vogliono ottenere l'audio migliore dal proprio TV.

16. ELEGOO Neptune 4 Stampante 3D

Un'idea regalo impegnativa, ma che può accontentare i ragazzi e le ragazze più creativi. La stampante 3 ELEGOO Neptune 4 può stampare in formato 225 x 225 x 265 mc ed è compatibile con i filamenti PLA, PETG, TPU e ABS. Il livellamento automatico assicura rapidità e precisione della piattaforma di costruzione, mentre il nuovo estrusore a doppio motore garantisce un'alimentazione più fluida del filamento. Inoltre, la stampante raggiunge una velocità di stampa di 500 mm/s e sfrutta un sistema di raffreddamento a doppia ventola.

Da regalare a: amici creativi e appassionati di riproduzioni in miniatura.

17. WEILY specchio intelligente per il trucco

Un regalo indicato per le vostre amiche o fidanzate per rendere più smart la loro beauty routine. Lo specchio per il trucco Weily è illuminato da 36 luci a LED, in modo da ottenere una vista nitida e brillante sul make-up. Gli specchi offrono tre livelli di ingrandimento da 1x a 3x e un display touch screen centrale per il controllo delle barre d'illuminazione. Inoltre, può essere regolato e fissato a 180°, così da avere sempre la giusta visuale.

Da regalare a: una donna che vuole rendere smart la sua beauty routine.

18. EA SPORTS FC 26 per Xbox Series X e Xbox One

Uno dei giochi più amati di sempre, non solo dai videogiocatori, ma da chiunque sia appassionato di calcio. Il nuovo titolo EA SPORTS FC 26 miglioria l'esperienza di gioco, rendendola più realistica e fluida. Potete vivere il vostro sport preferito a 360°, grazie alle nuove modalità aggiunte per ottimizzare il gameplay in Carriera e in Football Ultimate Team. Inoltre, la versione amplia le funzioni di personalizzazione dei club. Che vogliate vivere serenamente il single player o competere nel multiplayer, gli eventi a disposizione sono tantissimi.

Da regalare a: tutti gli appassionati di calcio che possiedono una Xbox Series X o Xbox One.

19. DJI Mini 4K drone per adulti

Un'idea regalo per uomini e donne appassionati di avventure e riprese dall'alto. Il drone DJI Mini 4K può trasmettere foto e video in 4K a 30 FPS fino a 10 km di distanza. Durante il volo le immagini registrate restano nitide grazie al sistema di stabilizzazione a 3 assi. Il suo design pieghevole è leggero e conforme alle normative, poiché ha un peso di soli 256 g. Inoltre, le sue funzionalità intelligenti vi consentono di modificare video a livello professionale in maniera molto semplice. L'app su smartphone DJI Fly include diversi video tutorial per preparare i meno esperti ai primi voli.

Da regalare a: amici avventurieri appassionati di riprese dall'alto.

20. XIAOMI Watch S4 smartwatch da donna

Se siete ancora indecisi su cosa regalare alla vostre fidanzate lo smartwatch Xiaomi Watch S4 può essere una giusta soluzione. Si tratta di un modello che unisce eleganza e funzionalità. Il design è composto da una cassa rotonda in acciaio inossidabile con un diametro di 41 mm e spessore di 9,5 mm. Integra un sensore della temperatura cutanea ad alta precisione per prevedere il ciclo mestruale. In più, offre 150 modalità sportive, monitoraggio dei parametri vitali e funzioni di sicurezza, grazie alle quali vi basta premere il pulsante a triplo click incorporato nella corona per chiamare automaticamente i contatti di emergenza. L'autonomia della batteria è di circa 8 giorni.

Da regalare a: fidanzate con uno stile elegante.

21. Samsung Galaxy Z Fold7 smartphone pieghevole

Gli appassionati di telefonia e delle nuove tecnologie potrebbero voler sperimentare uno smartphone pieghevole. Il modello fold Galaxy Z Fold7 è uno degli ultimi arrivati di casa Samsung, inserito in una fascia di prezzo alta, ma con prestazioni davvero notevoli. È equipaggiato con un display principale da 6.5″ che si estende fino a 8″ e con un comparto fotografico di tutto rispetto con Ultra fotocamera da 200 MP. Grazie a gALAXY AI potete semplificare e migliorare le vostre attività digitali. Il telefono ha una memoria RAM da 12 GB e uno spazio di archiviazione da 512 GB.

Da regalare a: chi vuole cambiare il suo smartphone e sperimentare nuove tecnologie.

22. Amazon Fire TV Stick 4K Select

Un regalo molto utile per i vostri amici o parenti che non possiedono una Smart TV. La chiavetta Amazon Fire Stick 4K si collega ai tradizionali televisori per consentirvi di accedere a tutte le funzionalità intelligenti dei nuovi modelli. Una volta connesso alla linea WiFi, potete accedere alle principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube, Discovery+, Disney+ e RayPlay, e a numerose applicazioni. Inoltre, la chiavetta è compatibile con l'assistente vocale Alexa e supporta il Cloud Gaming di Game Pass Ultimate Xbox.

Da regalare a: un nonno o uno zio per rendere smart il loro TV.

23. Xiaomi Electric Scooter 5 Pro EU

Munito di pneumatici tubeless da 10″ e ammortizzatori a doppia molla, il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 5 Pro EU può correre su ogni tipo di suolo fino a 40 km. Possiede una buona potenza di 1000W e può correre fino a 20 km/h, percorrendo anche salite inclinate per un massimo del 22%. Il suo design è pieghevole e leggero (26 kg). Infine, presenta un piccolo display digitale e luci di rilevamento.

Da regalare a: chi vuole spostarsi in maniera ecologica.

24. Eilik Blu robot interattivo

Un regalo simpatico e futuristico adatto a tutte le età. Il robot interattivo Eilik Blu è un piccolo gadget per la casa o per l'ufficio alimentato dall'intelligenza artificiale. A differenza dei comuni robot giocattolo, è programmato con numerose espressioni e funzionalità che gli consentono di muoversi autonomamente, esprimere stati d'animo attraverso il display, ripetere i suoni che sente e reagire al vostro tocco. In più, può interagire con altri robot Eilik nelle vicinanze.

Da regalare a: genitori o fratelli per rendere più divertenti le giornate in ufficio o a casa.

25. HyperX Cloud III S cuffie da gaming Wireless

Se cercate l'idea regalo perfetta per un figlio o un amico amante dei videogiochi le cuffie da gaming HyperX Cloud III S sono tra gli accessori più richiesti dai gamer. Si tratta di un modello molto stabile, costituito da un solido archetto di metallo ricoperto in memory foam, per adattarsi perfettamente alla forma della testa. Il sistema di Audio Spaziale 3D mette il giocatore al centro dell'esperienza di gioco, adattando il suono in base ai movimenti della sua testa in modo che possa ascoltarlo a 360°. Le cuffie hanno un'autonomia di 200 ore e sono compatibili con le principali console di gioco: PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, PC e Macbook. Inoltre, includono un microfono rimovibile con jack d'ingresso.

Da regalare a: gamer competitivi che non vogliono perdere un solo effetto sonoro dei propri giochi preferiti.

26. Logitech G G502 X PLUS mouse da gaming

Proseguiamo con un altro regalo per i vostri amici gamer. Il mouse da gaming Logitech G G502 X PLUS unisce le tecnologie ottica e meccanica degli switch, al fine di fornire un'azione di gioco rapida e reattiva. Il sensore HERO 25K assicura una precisione elevata, mentre il pulsante DPI Shift è reversibile e rimovibile, in modo che possa adattarsi alle vostre esigenze. Il mouse RGB ha un'illuminazione 8 LED personalizzabile. Infine, la rotella ha una doppia modalità, che vi consente di passare dallo scorrimento veloce alla precisione riga per riga.

Da regalare a: figli nerd e appassionati di gaming che trascorrono tanto tempo al PC.

27. Wowlink W210 Mini Proiettore

Un regalo non troppo costoso che può accontentare gli amanti dell'Home Cinema. Il mini proiettore Wowlink W210 vi consente di guardare film e serie TV su Netflix, Prime Video, Disney+ oppure e contenuti su YouTube o su altre piattaforme. Si basa sulla tecnologia luminosa LCD e assicura una risoluzione nativa in HD, ma può supportare riproduzioni in 4K. È dotato di connettività WiFi 6 dual band e Bluetooth 5.4 che offrono stabilità e rapidità di accesso alla rete internet. Inoltre, dispone di uno speaker efficace e di un sistema di rotazione a 180° che vi consente di trovare l'angolazione più adatta alle vostre esigenze.

Da regalare a: una coppia che vuole portare il cinema in casa.

28. Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless

Un paio di auricolari potenti per ascoltare la musica senza distrazioni. Il modello QuietComfort Earbuds di Bose vi consentono di isolarvi dal trambusto dei luoghi affollati grazie a un ottimo sistema per la cancellazione attiva dei rumori. Il design è pensato per garantire stabilità durante i movimenti e incorpora una batteria in grado di reggere fino a 8,5 ore di riproduzione continua. L'eccellente qualità audio è un segno distintivo del marchio Bose.

Da regalare a: una fidanzata o un'amica che ama immergersi nella musica.

29. Tile by Life360 Mat tracker Bluetooth

Il regalo di Natale indicato per gli amici o i parenti che smarriscono spesso i propri oggetti. Tile by Life360 Mate è il tracker Bluetooth che vi consente di localizzare i vostri oggetti, una volta abbinata all'app dedicata sul vostro smartphone. Può essere applicata a chiavi o altri oggetti che ritenete importanti e farla squillare quando non riuscite a trovarli. Inoltre, Tile è l'unico modello con il pulsante SOS che, in situazioni di pericolo, può inviare messaggi di emergenza ai vostri contatti. È compatibile sia con iOS che Android e la sua batteria dura circa 3 anni.

Da regalare a: genitori che smarriscono spesso i propri oggetti.

30. Cellularline Trio Wireless charger

Un regalo perfetto per chi possiede dispositivi Apple compatibili con la ricarica wireless. La base di ricarica magnetica di Cellularline consente di caricare contemporaneamente smartphone, Apple Watch e auricolari AirPod. La potenza di ricarica è di 7,5 W per il telefono e 3 W per le cuffiette. Nella confezione sono presenti anche l'adattatore da USB-C a USB-A e l'alimentatore USB-C.

Da regalare a: chi possiede un dispositivo Apple.

31. Sony WH-CH520 cuffie Wireless

Un regalo che può far felici i vostri amici spendendo circa 30 euro. Le cuffie wireless Sony WH-CH520 assicurano un suono di ottima qualità grazie all'audio realistico 36o° e alla tecnologia DSEE, che converte i brani compressi per ottenere un risultato simile all'originale. Ha un microfono integrato in grado di rendere la voce cristallina durante le chiamate e due morbidi padiglioni per rendere l'esperienza acustica più confortevole. La batteria dura 50 ore, ma in caso di emergenza 3 minuti in modalità di ricarica rapida garantiscono 90 minuti di riproduzione.

Da regalare a: chi ascolta tanta musica o preferisce guardare film e serie con le cuffie.

32. Apple iPad Pro 11"

Un regalo in grado di sorprendere chiunque. Il tablet Apple iPad Pro 11″ è un dispositivo potentissimo che consente di svolgere qualsiasi attività con una fluidità unica. Il chip M5 esclusivo del marchio Apple offre prestazioni ad alta velocità e un'interazione con l'AI avanzata. Il sistema Apple Intelligence rende più facile comunicare, lavorare e creare contenuti di qualsiasi tipo. Il Display Ultra Retina XDR da 11 pollici raggiunge livelli elevati di luminosità e contrasti precisi, in modo che possiate godere di una qualità video superiore durante lo streaming. Inoltre, dispone di RAM da 16 GB, spazio di archiviazione da 256 GB e una fotocamera da 12 MP.

Da regalare a: chi studia o lavora con un tablet e vuole avere prestazioni di alto livello.

33. Hifree lampada da comodino smart

Proseguiamo con un regalo utile ed economico. La lampada da comodino Hifree è un modello smart che può essere gestito dallo smartphone oppure tramite comando vocale. Infatti, è compatibile sia con Alexa che con Google Assistant e può connettersi alla rete WiFi o al Bluetooth. La lampada dispone di 8 modalità di illuminazione e può spaziare tra diverse tonalità di colori RGB, oltre a luce calda e fredda. Inoltre, è possibile selezionare alcune impostazioni per automatizzarla.

Da regalare a: una coppia che vuole arredare la camera da letto con dispositivi smart.

34. ASUS ROG Xbox Ally RC73YA console da gaming

I videogiochi sono sempre regali apprezzati dai ragazzi, sopratutto quando consentono di giocare ovunque. La console da gaming ASUS ROG Xbox Ally RC73YA unisce la potenza dei dispositivi Xbox alla comodità del sistema operativo Windows 11. Il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme è ottimizzato per le console portatili e offre prestazioni fluide ad alto livello. La nuova batteria da 60 Wh e la modalità Silent Mode riducono le ore di ricarica e aumentano il tempo da dedicare al gameplay.

Da regalare a: chi si immerge in sessioni di gaming ovunque si trovi.

35. Ring Intercom Video

Un dispositivo intelligente da regalare a chi vuole gestire gli ospiti o le consegne senza dover avvicinarsi al citofono. Il sistema smart Ring Intercom Video vi consente di vedere chi è alla porto e di parlare con corrieri e visitatori in qualsiasi posto e in ogni momento direttamente dallo smartphone. Inoltre, può essere gestito con il comando vocale grazie alla compatibilità con Alexa. In più, questo piccolo dispositivo migliora la sicurezza di casa, poiché sostituisce le chiavi con codici virtuali da assegnare ai familiari o agli amici più fidati.

Da regalare a: genitori o una coppia che vogliono trasformare il citofono di casa in un sistema smart sicuro.

36. AMAZFIT Active 2 Smartwatch

Un accessorio da regalare agli amici sportivi che cercano qualcosa in più del monitoraggio dei parametri vitali. Lo smartwatch Amazfit Active 2 monta un display AMOLED da 1,32″ in una cassa in acciaio inossidabile. La tecnologia BioTracker assicura dati più affidabili, mentre il GPS integrato sfrutta 5 sistemi di navigazione di posizionamento integrati per ottenere tracciamenti precisi in tempi rapidi. Lo smartwatch offre oltre 160 modalità sportive, tra le quali nuoto e immersione, poiché il suo design può resistere fino a 50 m di profondità.

Da regalare a: appassionati di sport e immersioni subacquee.

37. Hisense 43E78Q Smart TV 4K da 43″

Un televisore con un ottimo rapporto qualità-prezzo che può far felice chi desiderava da tempo sostituire il vecchio modello. La smart TV Hisense 43E78Q è equipaggiata con un pannello da 43″ basato sulla tecnologia QLED, la quale offre colori vividi e tonalità più accese. Supporta Dolby Vision e Dolby Atmos e la risoluzione in 4K. La modalità AI Smooth Motion sfrutta l'intelligenza artificiale per rendere le immagini dinamiche più fluide e realistiche ed è indicata per guardare eventi sportivi. Può essere gestita sia tramite telecomando che con controllo vocale.

Da regalare a: genitori o nonni che hanno ancora un televisore tradizionale o un vecchio modello di smart TV.

38. tado° termostato intelligente X

Una soluzione smart per chi vuole ridurre i consumi e risparmiare sulla bolletta del gas. Il termostato intelligente tado x funziona con tutte le caldaie che supportano Open Therm e controllo a relais, ma anche con impianti idraulici di riscaldamento a pavimento muniti di un termostato cablato. Questo dispositivo vi permette di gestire la temperatura di casa direttamente dal vostro smartphone, scaricando l'app dedicata, oppure tramite controllo vocale grazie alla compatibilità con Alexa, Google Assistant e Apple Siri. Inoltre, sfrutta l'AI per ottimizzare i consumi, automatizzando il riscaldamento con il rilevamento delle finestre aperte, geolocalizzazione e modalità vacanze.

Da regalare a: genitori e parenti che amano sperimentare nuovi sistemi domotici.

39. Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook

Altro dispositivo che a Natale rappresenta una garanzia per far felice chiunque. Il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è un modello caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Monta un processore Intel Core i7 molto veloce e fluido, supportato da 16 GB di memoria RAM e dall'integrazione di Lenovo AI. Inoltre, presenta le porte Type-C full function per una ricarica in tempi brevi. Lo schermo misura 15,6″ e lo spazio di archiviazione ha una capacità di 1 T.

Da regalare a: nipoti o figli per lo studio o per il lavoro.

40. Marshall Emberton II altoparlante portatile Bluetooth

L'iconico stile vintage di Marshall racchiuso in una cassa Bluetooth compatta. L'altoparlante portatile Emberton II offre 30 ore di riproduzione potente, chiara e vibrante. Grazie alla tecnologia True Stereophonic potete ascoltare un suono multidirezionale, avendo la sensazione che la musica arrivi da ogni zona. Il design è robusto e resistente agli schizzi d'acqua e alla polvere, come certificato dalla classificazione del prodotto IP67. In più, la funzione Stack Mode vi consente di connettere la cassa ad altri dispositivi stereo compatibili per amplificare l'effetto surround.

Da regalare a: musicisti o chi vive di musica per ascoltare un suono intenso e di qualità.

Come scegliere un regalo tecnologico per Natale

Gli unici fattori da valutare quando si acquista un regalo di Natale a sfondo tecnologico sono le preferenze del destinatario e il budget che si può spendere. Per questo, abbiamo deciso di non seguire una line precisa nella nostra selezione, ma di proporre dispositivi che possano soddisfare ogni tipo ti appassionato, dagli sportivi che non possono fare a meno di smartband, smartwatch e auricolari alle console e agli accessori di gioco per nerd e gamer, passando per i gadget smart per la casa.

La lista dei regali include modelli di ultima generazione con prezzi più alti, prodotti di fascia media tra i 100 euro e i 200 euro e "pensierini" di 50 euro o a meno di 30 euro. Prima di procedere con l'acquisto del vostro regalo, vi consigliamo di controllare che la data di consegna sia prima di Natale.