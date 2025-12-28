“La tua gift card è vuota”: la truffa che svuota le carte regalo prima che vengano usate

Un regalo pratico e veloce: le gift card. Sono carte prepagate con un credito già caricato da utilizzare in un negozio o piattaforma online. Una soluzione semplice che elimina il rischio di sbagliare regalo. E infatti le gift card sono ormai un grande classico del Natale. Tuttavia, proprio il successo delle carte regalo le ha rese terreno fertile per nuove truffe.

La frode si chiama gift card draining, il meccanismo è semplice: i truffatori prelevano carte regalo non ancora acquistate, grattano con attenzione la banda protettiva sul retro per leggere il codice e poi la richiudono, rendendo l’alterazione quasi invisibile.

Quando un cliente ignaro compra la gift card e la attiva alla cassa, il criminale – che ha già memorizzato il codice – può monitorarne lo stato online. Non appena il credito diventa disponibile, lo trasferisce, lasciando il cliente con una carta formalmente valida ma completamente svuotata.

Come funziona la truffa delle gift card

Le carte regalo sono uno strumento privilegiato per le frodi: sono facili da rivendere, difficili da tracciare e spesso non garantiscono le stesse tutele dei pagamenti tradizionali. I criminali sfruttano diversi metodi: vendita di carte false online, carte già manomesse nei negozi o raggiri che convincono le persone a comprare gift card per altri.

Secondo Amanda Wolf, responsabile di Report Fraud, il fenomeno è difficile da quantificare con precisione a causa della sotto-segnalazione. Tuttavia, i dati suggeriscono un aumento significativo: “Quando emerge un nuovo tipo di crimine, è normale un certo incremento, ma questo è un problema serio su cui stiamo indagando, con un approfondimento previsto nei prossimi 12 mesi”, ha spiegato alla Bbc.

Proteggersi dalla truffa: cosa fare per non cadere nella trappola

Prima di acquistare una gift card è fondamentale controllare con attenzione che il codice, il numero seriale e le eventuali caratteristiche di sicurezza siano integri e non presentino segni di manomissione. Graffi sospetti, adesivi sollevati o confezioni danneggiate, sono piccoli dettagli che possono indicare un tentativo di frode

È bene acquistare carte regalo solo presso rivenditori affidabili e riconosciuti, evitando piattaforme poco note o annunci online a prezzi insolitamente vantaggiosi che spesso nascondono truffe o carte già compromesse.

Non solo, quando si acquistano gift card online è consigliato utilizzare sistemi di sicurezza aggiuntivi come l’autenticazione a due fattori, evitare reti Wi-Fi pubbliche e preferire siti conosciuti, così da ridurre il rischio di intercettazioni o furti di dati Davanti a qualsiasi anomalia è essenziale muoversi subito, segnalando il problema al negozio o all’emittente della gift card e, se necessario, agli enti che si occupano di frodi e tutela dei consumatori.