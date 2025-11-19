Un click e il conto è svuotato: come funziona la nuova truffa del codice Amazon

Falsi codici e messaggi ingannevoli da parte di falsi account Amazon: come i truffatori puntano sulla paura per rubare dati e denaro.

La truffa nella truffa. Funziona così il nuovo scam dei falsi codici Amazon. Tutto inizia con un messaggio sospetto da parte dell'azienda. "Amazon: il tuo codice è 97848. Non condividerlo. Non l'hai richiesto? Rifiuta qui". In allegato c'è un link, chi clicca cade nella trappola. L'idea dietro alla truffa è semplice, far credere che stia succedendo qualcosa di anomalo.

I criminali puntano su un’emozione primaria: la paura. Il messaggio lascia intendere che qualcuno stia cercando di accedere all’account dell’utente o stia tentando un acquisto non autorizzato. A quel punto la reazione più probabile è cliccare sul link per “rifiutare” l’operazione. Ed è proprio in quel momento che ha inizio il furto di dati, credenziali e conti bancari.

Come funziona la truffa del codice Amazon

Le frodi sono diventate sempre più sofisticate. I messaggi sembrano provenire da fonti legittime, utilizzano un linguaggio credibile e sfruttano loghi e impaginazioni simili agli originali. Inoltre, gli SMS spoofing — cioè messaggi inviati da numeri falsificati — possono addirittura finire nello stesso thread dei messaggi autentici di Amazon, aumentando ulteriormente il rischio di inganno.

Come spiega Amazon sulla sua pagina ufficiale : "Nelle truffe relative alla conferma dell'ordine, sono presenti comunicazioni impreviste che spesso si riferiscono a un acquisto non autorizzato. I truffatori ti chiedono di agire con urgenza per confermare o annullare l'acquisto. Potrebbero cercare di convincerti a fornire i dati di pagamento, installare software o acquistare Buoni Regalo."

Coem difendersi dalla truffa

Le truffe legate al furto d’identità possono risultare difficili da individuare, ma esistono alcuni segnali utili per riconoscerle. Spesso i truffatori creano una falsa sensazione di urgenza per spingere la vittima ad agire impulsivamente, oppure cercano di ottenere informazioni personali come indirizzi, dati di pagamento o credenziali di accesso. Può accadere che invitino a effettuare acquisti o trasferimenti di denaro al di fuori del sito o dell’app ufficiale di Amazon, talvolta richiedendo pagamenti tramite Buoni Regalo e chiedendo il relativo codice o PIN. Un altro indizio è la ricezione di notifiche riguardanti ordini o consegne inattesi, segnale che potrebbe indicare un tentativo di raggiro.

Il consiglio è di non aprire mai link sospetti. Non solo, è bene controllare direttamente sul proprio account. "Se hai ricevuto corrispondenza inaspettata relativa a un ordine, accedi al tuo account Amazon per verificare gli ordini", spiega Amazon. "Nella cronologia degli ordini sono indicati soltanto gli acquisti legittimi. Puoi anche contattare il Servizio clienti per richiedere supporto."