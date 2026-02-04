Caccia ai cimeli delle Olimpiadi Milano Cortina: anche una lattina di Coca-Cola vuota vale qualcosa
Settanta euro per un tesoretto da 500 bollini Esselunga che consentono di ottenere (aggiungendo cifre variabili) borse, zaini, berretti e scaldacollo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Chi si accontenta di qualche bollino in meno può portarne a casa 300 a 44 euro o addirittura provare ad aggiudicarsene 200 con un'offerta base di 5 euro. Persino la borsa dello stesso supermercato, sempre a tema Olimpiadi, è rivenduta su eBay a 6-7 euro. Ma la febbre olimpica trascende gli scaffali dei supermarket fisici per riversarsi online, con gadget destinati a impolverarsi in un cassetto o, per essere ottimisti, sopra una mensola.
Il mercato dei memorabilia olimpici
Grande evento che vai, memorabilia – a caro prezzo – che trovi. Che dire infatti dei cordini ufficiali di Milano Cortina 2026, distribuiti a chi ha avuto o avrà bisogno di un pass per le manifestazioni e piazzati sulle piattaforme online a prezzi che superano anche i 30 euro. Non sono solo alcuni dei 18.000 volontari reclutati dalla Fondazione e i tedofori ad aver già messo in vendita tutto o parte del kit dato loro in dotazione: online si trovano anche, a pagamento, gadget acquistabili negli store autorizzati, o distribuiti gratuitamente, e rivenduti a prezzi talvolta improponibili.
È il caso per esempio delle lattine di Coca-Cola con la fiamma olimpica: c'è chi su eBay ne vende una vuota, con capienza 150 ml, a 9,90 euro. Qualcun altro ne propone all'asta due, stavolta piene, insieme a un berretto Coca-Cola olimpiadi: il tutto per 150 euro. Per quanto riguarda invece la lattina classica da 330 ml, si arriva anche a 29 euro per il solo contenitore in latta.
Anche le spille, oggetto di collezionismo e scambio, sono sbarcate sui mercati online da settimane. Si va da pochi euro per le versioni più semplici, a 100 euro per quelle delle cerimonie di apertura e chiusura e 252 euro per la spilla olimpica del Giappone. E sempre in ambito di collezionismo non potevano mancare francobolli, venduti anche insieme alle cartoline all'interno di folder dedicati. Prezzo: 70 euro.
Per non parlare delle mitiche figurine Panini. A tema olimpiadi invernali è stata realizzata la collezione "Italia in pista", con sticker che rappresentano i luoghi ufficiali dei giochi Milano Cortina 2026, figurine su gesti atletici, attrezzature e discipline, e ovviamente 40 card dedicate agli atleti, due di queste, in edizione limitata su stelle dello sport passato e presente, stanno circolando su eBay a prezzi importanti: 51 euro la card autografata di Carolina Kostner e 72 quella di Alberto Tomba.
Per gli amanti dei peluche non c'è che l'imbarazzo della scelta, con le mascotte Tina e Milo riprodotte in diversi formati e dimensioni. Attenzione però alle rivendite sovrapprezzo e ai falsi originali: sui market online si trovano articoli, anche a cifre considerevoli, non presenti nello store ufficiale. È il caso del cuscino-coperta di Tina, che raggiunge i 181 euro su eBay, e del cappello in peluche che riproduce una zucca bianca con gli occhiali da scii e il logo olimpico. Viene proposto a 70 euro su eBay e a 20 euro su Vinted.