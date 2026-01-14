Il business delle tute da tedofori per Milano-Cortina in vendita su Vinted, con prezzi allucinanti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Viaggio della Fiamma nei mesi che precedono le Olimpiadi è il simbolo più riconoscibile dei Giochi, una tradizione millenaria che tramanda i valori dello sport ma che in Italia si è trasformata nella più grottesca delle polemiche. Prima di Milano-Cortina 2026 la torcia ha toccato l'Italia da sud a nord scatenando un mare di critiche per la scelta dei 10.001 tedofori: tanti atleti medagliati sono stati tagliati fuori per inserire influencer e volti dello spettacolo che poco hanno a che vedere con il vero spirito olimpico.

È diventato un vero e proprio caso, tanto che Salvini e Abodi hanno convocato un vertice d'urgenza per far luce sulla situazione. Tanti si sono lamentati dei partecipanti ma ancor più grave è il business nato attorno al simbolo più forte dei Giochi Olimpici: le tute indossate dai tedofori, in gran parte gente comune, sono state rimesse in vendita su alcune piattaforme a cifre esorbitanti nonostante il divieto stringente imposto dal comitato organizzatore. Si va dai 500 euro per una giacca fino ai 1500 per un kit completo, con tanto di cartellino ancora attaccato, e si tratta proprio dell'abbigliamento consegnato alle persone che hanno portato la torcia, come ci è stato confermato chiedendo informazioni ai venditori.

Una tuta completa con tanto di cartellino venduta a 1500 euro

Le tute dei tedofori rivendute a prezzi folli

Basta fare un giro sulle piattaforme di rivendita di oggetti di seconda mano per essere travolti da giacche, guanti, pantaloni e cappellini indossati dai tedofori in tutta Italia. La polemica è stata scoperchiata sotto una riflessione di Massimiliano Ambesi sulla scelta degli staffettisti olimpici che ha fatto luce anche sul business da migliaia di euro: diverse persone hanno messo in vendita su Vinted la tuta data in esclusiva dal CIO e non acquistabile in nessun negozio. Il kit infatti è stato fornito solo ai portatori della fiamma e non è stato commercializzato perché si tratta di un pezzo unico, riservato solo alle persone selezionate per completare il percorso. Qualcuno ha appositamente lasciato il cartellino per poter aumentare il valore dell'oggetto in vendita, partecipando al Viaggio della Fiamma con tanto di etichetta ben nascosta.

Alcune tute riportano ancora il cartellino ufficiale, mai staccato. Vengono vendute a cifre più elevate

Le inserzioni abbondano e i prezzi sono disparati. Chi vuole comprare un pezzo da collezione dovrà spendere tra i 500 e i 1500 euro, ma a costi più contenuti sono disponibili anche soltanto guanti o cappellini, venduti intorno alla modica cifra di 50 euro. Chiaramente è una pratica illegale perché i kit distribuiti dal CIO sono strettamente personali e non cedibili e il mercato secondario è illegale, tanto che gli organizzatori potrebbero intervenire per utilizzo non autorizzato. Contattando alcuni dei venditori si viene a sapere che il prezzo è leggermente trattabile, ma tutti confermano che si tratta della tuta ufficiale che possono avere soltanto in tedofori e che quindi non è in vendita attraverso in canali ufficiali. È l'ennesimo atto della polemica che accompagna l'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026 che hanno già sollevato un polverone prima ancora di cominciare.