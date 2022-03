Chi è Sam Ryder, la star di TikTok che parteciperà all’Eurovision 2022 Il noto cantante di TikTok rappresenterà il Regno Unito alla 66° edizione dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Torino. Ecco tutti i dettagli sul cantante-tiktoker britannico.

A cura di Lorena Rao

Lavora nel settore della musica dal 2009, ma è con il lockdown del 2020 che il trentaduenne britannico Sam Ryder ha raggiunto la fama, a tal punto da diventare, due anni dopo, il rappresentante del Regno Unito per l'Eurovision Song Contest 2022, che si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino. Il tutto grazie a TikTok.

Sam Ryder (@samhairwolfryder) è diventato una delle star del noto social network facendo cover di canzoni iconiche di suoi connazionali (e non), come "I Want to Break Free" e "Somebody To Love" dei Queen, "Heart of Glass" dei Blondie e "Eyes On Me" di Adele. Tra i brani che lo hanno portato al successo, "What’s Up" dei 4 Non Blondes, che su TikTok conta oltre 50 milioni di visualizzazioni e 7 milioni di like. La sua voce limpida e chiara ha catturato l'attenzione di artisti del calibro di Alicia Keys e Justin Bibier.

Per l'Eurovision 2022 porta un brano intitolato "Space Man", scritto durante la scorsa estate con alcuni amici. " Sono un fan di Eurovision da quando sono piccolo. Sono così onorato di avere la possibilità di cantare ad un evento accanto ad alcuni degli artisti, performer e autori più di talento d’Europa" ha detto Ryder ai microfoni di BBC Radio, che ha deciso assieme all'agenzia TaP Music la sua partecipazione al contest canoro. "Spero di cantare nel miglior modo possibile per rendere il Regno Unito orgoglioso di me", ha poi aggiunto.

Ecco dunque chi è uno degli avversari di Mahmood e Blanco, rappresentanti dell'Italia a Eurovision 2022 dopo aver vinto la 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano "Brividi". Considerata la caratura dei cantanti degli altri Paesi in gara (tra cui l'Ucraina che ha da poco confermato la sua presenza), difficile ipotizzare una doppietta del Belpaese, che l'anno scorso ha trionfato all'Eurivision 2021 con i Maneskin e la loro "Zitti E Buoni". Tuttavia non è impossibile. Per scoprirlo, non resta che attendere l'arrivo di maggio 2022.