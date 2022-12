Buon Santo Stefano 2022, immagini e Gif per gli auguri del 26 dicembre Per augurare Buon Santo Stefano 2022 abbiamo selezionato le migliori immagini e gif da inviare ad amici e parenti il 26 dicembre, con un pensiero anche per chi festeggia l’onomastico.

A cura di Redazione Innovazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, 26 dicembre, si festeggia Santo Stefano. Arriva subito dopo il Natale perché i giorni seguenti la nascita di Gesù, sono stati assegnati ai santi più fedeli, e così il 26 dicembre è stato dedicato al primo martire cristiano. Eppure per l'Italia è una festività recente: solo nel 1947 il 26 dicembre è diventato un giorno festivo. Lo Stato infatti aveva deciso, come per il lunedì dell'Angelo dopo Pasqua, di aggiungere un giorno per allungare le feste natalizie.

La festa diventa un'occasione per inviare gli auguri ai propri parenti e amici, per questo abbiamo selezionato immagini originali e gratuite. Per scaricare le card bisogna toccare l'immagine con il dito e tenere premuto per un secondo, oppure usare il tasto destro per selezionare l'opzione di salvataggio sul dispositivo. Per pubblicare o inviare gli auguri, invece, basta accedere sul proprio social o la propria app di messaggistica e scegliere l'opzione per gli allegati (il simbolo è quello di una graffetta o di una fotografia stilizzata).

Buon Santo Stefano e Stefania, immagini originali e divertenti

Le immagini più cercate per augurare un buon Santo Stefano e Stefania sono a tema natalizio. I pacchi, le tavole imbandite o l'albero con i regali, o Babbo Natale che viaggia con le sue renne tra la neve. Per essere vicini ad amici e parenti una card simpatica e colorata può essere un ottimo modo per fare gli auguri.

Le migliori Gif per gli auguri di Buon Santo Stefano 2022

Le immagini animate con le scritte che appaiono e le lucine che scintillano fanno sicuramente la loro figura. È molto semplice condividere sui social, basta selezionarle come allegato. Ormai quasi tutte le piattaforme hanno il loro archivio di Gif, quindi se volete potete cercare lì dentro i vostri auguri con le chiavi giuste, come "Natale" o direttamente "S. Stefano". Certo, difficilmente saranno originali come le nostre.