Avete già nostalgia del Natale? In questo videogame (gratuito) dovrete scappare da un Santa Claus assassino

E se Babbo Natale fosse uno spietato serial killer? È su questa domanda che si fonda Christmas Carnage, videogioco horror indipendente di Flying Lotus, noto musicista e rapper californiano, molto apprezzato dalla critica. Il titolo è stato rilasciato proprio il 25 dicembre 2022, anche se non in versione definitiva. Tuttavia, seppur in formato Beta, la paura resta garantita.

Scappare da Babbo Natale

È la notte del 24 dicembre. Per l'occasione, Babbo Natale e un suo fidato "aiutante" sono pronti a varcare la soglia di una casa, non per portare doni, ma per uccidere un'intera famiglia. In Christmas Carnage giocheremo nei panni dell'unico personaggio sopravvissuto al massacro. Obiettivo: trovare le chiavi della cantina senza farsi scoprire dai due inquietanti individui e lasciare la casa per sempre. Una fuga ansiogena con visuale in prima persona, all'interno di una casa splendidamente addobbata dentro cui si celano cadaveri brutalmente seviziati e schizzi di sangue.

Non sarà affatto un'impresa semplice: per non incrociare Babbo Natale e il suo aiutante, armati rispettivamente di coltello e motosega, sarà necessario capire la loro posizione tra le miriadi di stanze e corridoi, seguendo i rumori prodotti dai loro passi o dalle loro disturbanti voci. Il tutto senza avere alcuna arma a disposizione, se non una torcia elettrica, tra l'altro non subito disponibile. Se scoperti, verremmo inseguiti fino a che non avremo raggiunto un nuovo nascondiglio. In caso contrario sarà game over.

Il tutto è condito da musica ed effetti sonori crescenti, fra cui la frase iconica del genere horror, "I'll find you", io ti troverò. Un'esperienza di breve durata ma intensa, che spoglia il Natale della sua essenza gentile per tingerla di sangue e paura. Christmas Carnage è disponibile gratis su PC: basta scaricarlo dal linktree ufficiale di Flying Lotus. I primi feedback dell'utenza sono positivi. In particolare, su Instagram, alcuni commenti sottolineano quanto sia difficile il gioco.