Vomito e nausea in vacanza, mamma e bimbi morti, papà grave: avvelenati per disinfestazione in hotel in Turchia

Una giovane madre e i suoi figlioletti di 3 e 6 anni sono morti mentre il padre è fin di vita in Turchia dove si sospetta un avvelenamento nell’hotel in cui alloggiavano a Istanbul dove era stata appena fatta una disinfestazione con pesticidi.

Una vacanza in famiglia si è trasformata in tragedia in Turchia dove una giovane madre e i suoi figlioletti di 3 e 6 anni sono morti mentre il padre è fin di vita, tutti in preda a vomito e nausea. Dietro la tragedia ci sarebbe un avvelenamento involontario all’interno dell’hotel dove alloggiavano a Istanbul dopo una disinfestazione della struttura.

La famiglia era arrivata ​​a Istanbul dalla Germania per una settimana di visita ai parenti alloggiando in un albergo di Fatih. I primi a sentirsi male sono stati i piccoli, poi la madre, che si erano recati autonomamente in ospedale con continui sintomi di vomito e nausea. Le loro condizioni infatti non apparivano gravi e dopo le cure erano stati dimessi alcune ore dopo per sospetta intossicazione alimentare. Durante la notte successiva, però, le loro condizioni si sono aggravate repentinamente e nonostante il trasporto in ospedale, madre e bimbi sono morti nelle ore successive tra il 12 e il 13 settembre scorso. Il padre invece rimane ricoverato in rianimazione, intubato e in condizioni critiche.

Inizialmente si era pensato a del cibo contaminato visto che la famiglia turco-tedesca aveva mangiato in alcuni chioschi di street food la sera dei primi malori. Erano scattati quattro fermi di polizia per carenze igieniche ma dai primi accertamenti non sono state segnalate altre intossicazioni in città. Poi il malore di altri tre turisti dello stesso hotel ha fatto scattare l’attenzione sulla struttura.

Si è scoperto così che alcune stanze al piano terra dell'hotel erano state recentemente disinfestate con pesticidi che avrebbero potuto causare un avvelenamento letale. Dopo i primi quattro fermi, la polizia turca ha arrestato un dipendente dell'hotel e due addetti alla disinfestazione, portando a sette il numero delle persone fermate in relazione all'incidente.

Le indagini però continuano per accertare i fatti. Le squadre investigative hanno anche esaminato le camere dell'hotel prelevando campioni da coperte, federe e lenzuola presenti nelle camere così come campioni dell'acqua in bottiglia fornita agli ospiti. Intanto la struttura è stata evacuata e gli ospiti indirizzati verso altri hotel. Come fanno sapere fonti sanitarie locali, fortunatamente le condizioni generali degli altri turisti stranieri ricoverati sono in miglioramento e non ci sono altre persone coinvolte.