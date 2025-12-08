Travolti dalle onde in una piscina naturale, 4 morti a Tenerife: “Il mare ha spazzato via tutto”

È successo domenica 7 dicembre: 3 persone sono morte subito, una quarta in ospedale. Il drammatico racconto dei testimoni: “Mi sono voltato e la piscina è passata dall’essere piena a completamente vuota”.

Bagnanti soccorsi in mare a Tenerife

Quattro persone sono morte travolte dalle onde nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife, nell'arcipelago della Canarie. Il dramma si è consumato ieri, domenica 7 dicembre: tre persone sono morte subito, una quarta si è spenta in ospedale nelle scorse ore.

Tra le vittime, stando alle prime ricostruzioni dei quotidiani locali, ci sono un uomo di 35 anni e una donna di 55 anni. La quarta persona che ha perso la vita era stata soccorsa, in arresto cardiocircolatorio, dai mezzi inviati dal Centro di Coordinamento delle Emergenza (Cecoes): era stata trasferita in elicottero all'Hospital de la Candelaria, ma lì i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Le autorità locali hanno descritto l’incidente come “molto grave”, un portavoce dei soccorritori ha aggiunto che è difficile “trovare le parole”. Secondo la ricostruzione, l’allarme è stato lanciato ieri intorno alle 16:00 al centralino delle emergenze per numerosi bagnanti sorpresi da onde anomale a Los Gigantes, a circa 200 metri dal belvedere dalla Isla Cangrejo, nel comune di Santiago de Teide. Immediatamente è stato attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con un elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori con moto d'acqua e i vigili del fuoco del posto. Sui social circolano le immagini dei soccorritori che recuperano in mare i bagnanti.

Ai media locali alcuni testimoni hanno raccontato quanto hanno visto: una coppia presente sul posto ha detto che "due potenti onde hanno spazzato via tutto ciò che incontravano sul loro cammino". "Eravamo piuttosto lontani, e nonostante ciò, le onde ci hanno raggiunto. Mi sono voltato e la piscina è passata dall'essere piena a completamente vuota", ha detto uno di loro.

Non è purtroppo la prima volta che a Tenerife si verificano drammi simili: a novembre altre tre persone sono morte travolte da forti onde sull’isola.