Travolti dalle onde in una piscina naturale, 4 morti a Tenerife: “Il mare ha spazzato via tutto”
Quattro persone sono morte travolte dalle onde nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife, nell'arcipelago della Canarie. Il dramma si è consumato ieri, domenica 7 dicembre: tre persone sono morte subito, una quarta si è spenta in ospedale nelle scorse ore.
Tra le vittime, stando alle prime ricostruzioni dei quotidiani locali, ci sono un uomo di 35 anni e una donna di 55 anni. La quarta persona che ha perso la vita era stata soccorsa, in arresto cardiocircolatorio, dai mezzi inviati dal Centro di Coordinamento delle Emergenza (Cecoes): era stata trasferita in elicottero all'Hospital de la Candelaria, ma lì i medici hanno potuto solo constatare il decesso.
Le autorità locali hanno descritto l’incidente come “molto grave”, un portavoce dei soccorritori ha aggiunto che è difficile “trovare le parole”. Secondo la ricostruzione, l’allarme è stato lanciato ieri intorno alle 16:00 al centralino delle emergenze per numerosi bagnanti sorpresi da onde anomale a Los Gigantes, a circa 200 metri dal belvedere dalla Isla Cangrejo, nel comune di Santiago de Teide. Immediatamente è stato attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con un elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori con moto d'acqua e i vigili del fuoco del posto. Sui social circolano le immagini dei soccorritori che recuperano in mare i bagnanti.
Ai media locali alcuni testimoni hanno raccontato quanto hanno visto: una coppia presente sul posto ha detto che "due potenti onde hanno spazzato via tutto ciò che incontravano sul loro cammino". "Eravamo piuttosto lontani, e nonostante ciò, le onde ci hanno raggiunto. Mi sono voltato e la piscina è passata dall'essere piena a completamente vuota", ha detto uno di loro.
Non è purtroppo la prima volta che a Tenerife si verificano drammi simili: a novembre altre tre persone sono morte travolte da forti onde sull’isola.