Nuova sparatoria negli Stati Uniti. Due persone sono state uccise martedì mattina e un poliziotto è rimasto ferito in un supermercato Walmart a Southhaven, la terza città più grande del Mississippi. Sarebbe rimasto ferito anche il sospetto autore della sparatoria, un uomo che attualmente è ricoverato in ospedale. Il poliziotto ferito, a quanto si apprende, indossava il giubbotto antiproiettile e non sarebbe in condizioni gravi mentre non si conoscono le condizioni del sospetto killer. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, lo sceriffo della contea DeSoto, Bill Rasco, ha spiegato al quotidiano Commercial Appeal che il sospettato è stato colpito da spari. I due morti, secondo quanto riferito dalle autorità locali, sarebbero due dipendenti del negozio colpito mentre l'assalitore sarebbe un ex dipendente dello stesso supermercato. Stando a quanto emerso finora, il killer sarebbe stato licenziato dopo 25 anni e il cui ultimo giorno di lavoro è stato lunedì. Secondo i media locali, una delle due vittime sarebbe stata trovata nel supermercato, l’altra nel parcheggio. La polizia intervenuta sul posto ha transennato la zona. “Ho sentito un sacco di spari. Pop pop pop pop, più di una dozzina di colpi”, ha detto una persona che stava uscendo in quel momento dal supermercato Walmart: “Ho solo pensato ‘corri’ e ho raggiunto la mia auto. Il mondo è pazzo al giorno d’oggi”.

Nei giorni scorsi sparatorie negli Stati Uniti anche in California e Brooklyn – Prima della sparatoria di questa mattina ci sono stati almeno altri due episodi simili negli Stati Uniti negli ultimi due giorni. In California un giovane ha aperto il fuoco al Gilroy Garlic Festival uccidendo tre persone: un bambino di sei anni, una ragazzina di tredici e un ventenne. Il killer è stato identificato nel diciannovenne Santino William Legan, un ragazzo di origini italiane e iraniane che secondo quanto riportato dai media avrebbe condiviso in passato posizioni suprematiste in rete. Sabato sera c’è stata una sparatoria anche in un parco di Brooklyn, a New York, durante un evento pubblico. Almeno una persona è morta. In quella occasione il sindaco di New York Bill De Blasio è tornato a parlare di un problema che spesso ritorna negli Stati Uniti: quello della diffusione delle armi. “Toglieremo le armi dalle nostre strade”, aveva twittato De Blasio dopo la sparatoria.