Attacco kamikaze in una chiesa a Damasco durante la messa, morti e feriti: "Attentatore è dell'Isis" Attentato kamikaze in una chiesa di Damasco, in Siria. Un uomo si è fatto esplodere nell'edificio durante la messa, decine di morti e feriti. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco ma il Ministero degli Interni siriano ha affermato che l'autore sarebbe un terrorista dello Stato Islamico (Isis).

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini della Chiesa a Damasco in cui è avvenuto l’attacco.

Attentato kamikaze in una chiesa di Damasco, in Siria. Un uomo si è fatto esplodere all'interno dell'edificio durante la messa e sarebbe di almeno 15 morti e più di 50 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco, secondo quanto riferisce la Protezione civile siriana.

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco ma il Ministero degli Interni siriano ha affermato che l'autore sarebbe un terrorista dello Stato Islamico (Isis).

"Un militante appartenente all'organizzazione terroristica dell'Isis ha fatto irruzione nella chiesa di Sant'Elia nel quartiere di Duweila a Damasco e ha aperto prima il fuoco per poi attivare l'ordigno esplosivo che aveva addosso", si legge nel comunicato diffuso dal Ministero.

Secondo la ricostruzione delle autorità, l'uomo è entrato nella chiesa di Sant'Elia, nel quartiere Douweila della capitale Damasco, ha prima aperto il fuoco e poi si è fatto esplodere con un giubbotto esplosivo. Lo riporta l'agenzia Sana.

Un testimone ha raccontato all'Associated Press di aver visto l'aggressore accompagnato da altre due persone che sono fuggite. La sua ricostruzione coincide con quella fornita dalle autorità.

Il ministro dell'Informazione siriano Hamzah Almustafa ha condannato l'attacco. "Questo atto vile va contro i valori civici che ci uniscono", ha dichiarato in un post su X.

"Confermiamo l'impegno dello Stato a impegnarsi al massimo per combattere le organizzazioni criminali e proteggere la società da tutti gli attacchi che ne minacciano la sicurezza", ha aggiunto.

Le forze di sicurezza e i soccorritori si sono precipitati sul luogo dell'attentato, come riporta il Washington Post. In alcuni video diffusi sui social si sentono le grida dei sopravvissuti in preda al panico e nelle immagini si vedono i banchi della chiesa coperti di detriti e pozze sangue.

Un attentato simile non si verificava in Siria da anni e ora è avvenuto nel momento in cui il governo di Damasco, islamista di fatto, sta cercando di ottenere il sostegno delle minoranze.