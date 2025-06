video suggerito

Sparatoria a San Severo, uomo gravemente ferito dopo lite con il cognato Grave sparatoria a San Severo (Foggia): un 53enne è stato ferito da tre colpi di pistola al culmine di un litigio tra cognati. Fermato un 49enne. Indagini in corso da parte della Guardia di Finanza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave fatto di sangue si è verificato nella tarda mattinata di oggi a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria avvenuta intorno alle ore 13. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del gesto ci sarebbe un acceso litigio tra cognati, sfociato in dramma.

Il presunto autore dell’agguato, un uomo di 49 anni, è già stato fermato dalle Forze dell’Ordine. Sarebbero almeno cinque i colpi di pistola esplosi, tre dei quali avrebbero centrato la vittima, provocandole gravi ferite.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Masselli Mascia. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Guardia di Finanza, a cui sono state affidate le indagini per far piena luce sulla dinamica dei fatti.

Leggi anche Venne ferito da un carabiniere dopo una fuga in auto con sparatoria, ora chiede 120mila euro di risarcimento

La zona è stata momentaneamente transennata per consentire i rilievi da parte della scientifica, mentre si cerca di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.