Sparatoria alla cerimonia dei diplomi, 18enne ucciso e tre feriti tra cui un 11enne in California

La sparatoria mentre venivano scattate delle fotografie nel parcheggio della scuola al termine della cerimonia di diploma. Oltre al 18enne ucciso, risultano feriti un 11enne e due ragazzi di 20 e 25 anni.

Un adolescente è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un undicenne, in una improvvisa sparatoria avvenuta mercoledì sera, ora locale, mentre era in corso una cerimonia di diploma nei locali di una scuola superiore californiana, la Fairfield High School, a nord-est di San Francisco. La vittima è un giovane di 18 anni raggiunto dai colpi di arma da fuoco così come i tre feriti, un ragazzino di soli 11 anni e due ragazzi di 20 e 25 anni.

L’allarme è partito intorno alle 19.15 di ieri ora locale, la notte di giovedì 4 giugno in Italia, quando qualcuno ha sparato durante la cerimonia di diploma degli studenti della Sem Yeto High School, che condivide il campus con Fairfield. La polizia non ha riferito i dettagli né sull’accaduto né sul movente né sull’autore della sparatoria ma testimoni hanno dichiarato ai media locali di aver sentito degli spari mentre venivano scattate delle fotografie nel parcheggio della scuola al termine della cerimonia di diploma. I funzionari scolastici hanno confermato che le violenze sono scoppiate subito dopo la fine dell'evento a cui assistevano molte persone.

Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti con un fuggi fuggi generale prima dell’arrivo della polizia. "Ho guardato oltre la recinzione e ho visto gente che urlava e correva nel parcheggio. È stato orribile", ha raccontato un testimone alla Cnn. Per il 18enne trovato a terra in una pozza di sangue, la cui identità non è stata rivelata, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I paramedici, intervenuti con diverse ambulanze, hanno dovuto accertare il decesso sul posto poco dopo. La polizia non ha confermato se la vittima fosse uno studente o un invitato.

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Soccorsi e trasportati negli ospedali della zona, invece, gli altri tre feriti, tra cui il minore, che rimangono ricoverati anche se le loro condizioni non sono note al momento. “È in corso un'indagine e al momento non ci sono informazioni che suggeriscano che vi sia alcuna minaccia in atto per la comunità" assicura la polizia che però non ha annunciato arresti.