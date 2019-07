Almeno quattro persone sono morte e altre quindici sono rimaste ferire nelle scorse ore in Usa a seguito di una violenta sparatoria avvenuta durante un noto festival gastronomico a Gilroy, nello stato della California, il Gilroy Garlic Festival che ogni anno richiama decine di migliaia di persone tra cui molte famiglie con bimbi piccoli. Qualcuno armato di fucile avrebbe iniziato a sparare sulla folla radunata per l'occasione colpendo persone a caso. L'allarme è scattato al Christmas Hill Park nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17.30 ora locale, intorno alle 2.30 di lunedì in Italia. I video girati dalle persone presenti e pubblicati sui social mostrano la folla che scappa presa dal panico e spari continui nel bel mezzo del festival che era al suo giorno conclusivo. Molti testimoni hanno riferito ai media locali di aver creduto inizialmente di trovarsi di fronte allo scoppio di petardi ma quando si è capito che si trattata di spari, tra il pubblico è scattato il panico

Secondo le prime notizie, anche l'uomo ritenuto responsabile è morto nella sparatoria ma gli inquirenti non sanno se a sparare ci fosse più di una persona e per questo l'area è ancora off limits. Alle 20:40 ora locale la polizia di Gilroy ha dichiarato che la scena è ancora non sicura e ha invitato le persone a stare lontane dalla zona. Una fonte delle forze dell'ordine ha confermato che un sospetto nella sparatoria è morto vicino a dove sono scoppiati gli spari e che la polizia stava cercando un complice. Sul luogo anche gli uomini dell'Fbi. Il capo della polizia di Gilroy, Scot Smithee, ha riferito ai giornalisti che la polizia è a conoscenza di quattro vittime causate dalla sparatoria al Gilroy Garlic Festival, incluso il sospetto. Altre 15 persone sono rimaste ferite. Secondo gli inquirenti l'uomo sarebbe entrato nel parco evitando i controlli e tagliando un recinto attorno alla proprietà. Nessun movente è stato ancora accertato per quanto accaduto. Il sospettato aveva "una specie di fucile e sembrava sparare a caso" ha detto Smithee.

L'aggressore sparava a caso: "Voleva uccidere il maggior numero di persone"

Una testimone a descritto l'aggressore alla Nbc come un uomo bianco sui 30 anni che "aveva un fucile e sparava in tutte le direzioni. Era in grado di sparare tre o quattro colpi al secondo". Racconto confermato da altri testimoni che hanno riferito di una persona vestita n assetto militare, con giubbotto antiproiettili e pantaloni mimetici. "Sembrava volesse uccidere il maggior numero di persone possibili", hanno raccontato ai giornali statunitensi, aggiungendo: "C'erano molti bambini, l'aggressore era vicino all'area giochi". Diversi minori sono stati segnalati come feriti da arma da fuoco.

Spari al festival in California: tra i morti bimbo di 6 anni

Un portavoce del Centro medico della Santa Clara Valley, Joy Alexiou, ha riferito che sei vittime di armi da fuoco sono arrivate all'ospedale St. Louise di Gilroy, tra cui due più gravi che sono state trasferite al Valley Medical Center. Dei quattro che sono in cura in ospedale, un individuo è morto e gli altri tre pazienti sono ricoverati in condizioni gravi. Altre sette persone sono arrivate in ospedale con lesioni meno gravi. La stazione televisiva NBC11 ha riferito che i membri di una famiglia che partecipavano al festival hanno detto che un bambino di 6 anni, residente a San Jose, Steven Romero, è tra i morti mentre sua madre e sua nonna sono rimaste ferite dai colpi. Il governatore della California Gavin Newsom ha definito quanto accaduto "orribile", mentre il presidente Donald Trump su twitter ha esortato le persone a mettersi al sicuro subito dopo aver saputo della sparatoria in atto.