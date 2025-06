Si slaccia il paracadute per attacco di panico, 19enne muore precipitando in Adriatico: “Urlava mettetemi giù”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una studentessa di 19 anni è morta tragicamente in Montenegro cadendo nel vuoto dopo essersi slacciata la cintura che la teneva al paracadute mentre faceva parasailing. Il dramma ripreso anche in un video dove si vede Tijana Radonjic che si slaccia l’imbracatura con gesti repentini e col volto sconvolto lasciandosi letteralmente cadere nel Mare Adriatico davanti alle coste di Busdav, in Montenegro. Sul caso è stata aperta un’inchiesta ma si ipotizza un improvviso attacco di panico che si è rivelato fatale.

Il dramma mercoledì scorso mentre la ragazza serba, che era anche modella, partecipava a un giro promozionale gratuito di parasailing offerto da un'agenzia sportiva del posto come parte di un video promozionale per la compagnia, con l'obiettivo di attrarre turisti per la stagione estiva. Inizialmente tutto sembrava andare nel migliore dei modi con la ragazza che salutava alla videocamera sorridendo ma poi, a circa 50 metri di altezza, l’imprevisto.

Come si vede nel video pubblicato sui social, la giovane si agita vistosamente, cerca di alzarsi, poi si slaccia l’imbracatura di sicurezza, togliendosi anche il giubbotto di salvataggio. Infine si gira sul sedile prima di ribaltarsi a testa in giù e cadere nel vuoto.

I soccorsi sono stati immediati con le ricerche via mare partite subito ma quando i soccorsi hanno individuato la 19enne, era troppo tardi. Tijana Radonjic era già morta. Secondo i media locali, alla scena hanno assistito molti spettatori che erano sulla spiaggia e che avrebbero sentito la ragazza urlare in preda al panico pochi istanti prima della caduta: "Aiutatemi. Mettetemi giù! Mettetemi giù!".

La polizia sta indagando sul tragico fatto e si attendono ora i risultati delle perizie tecniche di tutte le attrezzature utilizzate e dell'autopsia sul corpo della giovane. La proprietaria dell'agenzia di viaggi che gestiva il tour ha dichiarato che la ragazza sembrava tranquilla prima dell'attività. "Era allegra e di buon umore prima del volo. Non ha mostrato alcuna paura dell'altezza o di volare. Prima di partire, ha salutato le sue amiche sulla spiaggia. Sembrava che andasse tutto bene. Non sappiamo perché si è slacciata la cintura di sicurezza e l'imbracatura ed è saltata fuori” ha dichiarato, aggiungendo: “Immagino che non l'abbia fatto consapevolmente, ma in un momento di paura incontrollabile. Siamo tutti sotto shock".