Prende un anno sabbatico dagli studi e va in Vietnam: 19enne muore in uno schianto in moto

La figlia 19enne di un imprenditore britannico è morta in un tragico incidente motociclistico in Vietnam. Orla Wates, prima di iniziare l’università a Durham, stava trascorrendo un ‘gap year’, un anno di pausa dagli studi durante il quale molti giovani scelgono di viaggiare, fare esperienze di volontariato o lavorative all’estero.

La figlia 19enne di un imprenditore edile britannico è morta in un tragico incidente motociclistico in Vietnam. Orla Wates stava percorrendo la Ha Giang Loop, un itinerario in moto di circa 400 km nel nord del Paese, celebre per le sue montagne scoscese, le valli profonde e le terrazze di riso, quando il mezzo a due ruote su cui viaggiava è uscito di strada ed è stato travolto da un camion.

Trasportata d’urgenza all’Hà Nội’s Việt Đức Friendship Hospital, la giovane non ce l’ha fatta nonostante i tentativi dei medici. I suoi organi – fegato, due reni e due cornee – sono stati donati e trapiantati in cinque pazienti vietnamiti gravemente malati. Un gesto che la famiglia ha definito fondamentale per dare un senso al dolore e che ha ricevuto ringraziamenti ufficiali anche dal Ministro della Salute vietnamita.

Orla Wates, prima di iniziare l’università a Durham, aveva deciso di trascorrere proprio in Vietnam il suo ‘gap year', un anno di pausa dagli studi durante il quale molti giovani scelgono di viaggiare, fare esperienze di volontariato o lavorative all’estero, per arricchire il proprio percorso personale e culturale.

Il padre, Andy Wates, direttore della società edile Wates e presidente del Wates Family Enterprise Trust, ha raccontato: “Orla era bellissima, indipendente e spiritosa. Amava il Vietnam, quindi restituire qualcosa al Paese è molto importante per noi”. La madre Henrietta ha aggiunto: “Abbiamo trovato conforto sapendo che nostra figlia vive attraverso chi ha ricevuto i suoi organi”.

La famiglia ha spiegato di aver scelto la donazione perché Orla “avrebbe voluto aiutare gli altri se ne avesse avuto la possibilità”. L’ospedale ha confermato che il gesto ha commosso staff e pazienti, offrendo “una seconda possibilità di vita a chi soffre di insufficienza d’organo in Vietnam”.