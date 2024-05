Passeggero morto in volo, ora anche la moglie sa cos’è successo: “Portava via dall’aereo priva di sensi”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Linda Kitchen, moglie di Geoffrey Kitchen, il 73enne deceduto sul volo della Singapore Airlines colpito dalla turbolenza, è stata informata della tragica scomparsa del marito. Lo hanno fatto sapere i suoi familiari al Daily Mail. La donna si trova ancora in un ospedale di Bangkok dove si sta riprendendo dalle ferite alla colonna vertebrale riportate nel drammatico incidente.

“La tragica notizia le è stata data ieri [mercoledì 22 maggio, ndr]. Erano una coppia così devota, non puoi immaginare come deve essere stato per lei", ha detto un amico di famiglia al tabloid britannico. "È ancora stordita dagli antidolorifici e deve fare altri esami", ha aggiunto "Ha lesioni alla colonna vertebrale e alla spalla. Penso che fosse priva di sensi quando l'hanno fatta scendere dall'aereo".

Linda e Geoffrey, entrambi nonni, avevano lasciato la loro casa nel Gloucestershire, nel Regno Unito, lunedì per imbarcarsi sull'aereo e dare inizio a quella che sarebbe dovuta essere una "vacanza da sogno" attraverso l'Asia e l'Australia. Ma quel viaggio si è trasformato in incubo dopo che l'aereo è precipitato e il 73enne è stato colto da un infarto rivelatosi. Non è ancora chiaro se Geoffrey sia morto a bordo dell'aereo o dopo essere stato portato in ospedale quando l'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in Thailandia.

Il Boeing 777-300ER della Singapore Airlines era in volo da Londra a Singapore da dieci ore e stava navigando a 37.000 miglia al largo della costa del Myanmar quando si è imbattuto in una forte turbolenza causata da temporali sull'Oceano Indiano. È letteralmente precipitato per "la lunghezza di circa quattro Empire State Building impilati uno sopra l'altro" scrive il Daily Mail in soli cinque minuti.

I passeggeri hanno riferito di aver visto persone scagliate sul tetto della cabina o lanciate in aria mentre l'aereo perdeva quota. È stato rapidamente organizzato un atterraggio di emergenza e i feriti sono stati trasportati in barella. Diversi passeggeri, tra cui Linda Kitchen, sono rimasti gravemente feriti, mentre 23 passeggeri e nove membri dell'equipaggio hanno riportato ferite meno gravi.

A bordo c'erano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio.