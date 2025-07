video suggerito

Serpente a bordo di un volo Melbourne-Brisbane, interviene lo snake catcher: ritardo di due ore Un aereo è stato fatto decollare con un ritardo di due ore per permettere a uno snake catcher di catturare un serpente che si era intrufolato nella stiva. È successo in Australia, all'aeroporto di Melbourne. L'animale è stato trovato sul volo VA337 della compagnia Virgin Australia, che copre la tratta tra Melbourne e Brisbane, mentre i passeggeri stavano procedendo all'imbarco.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Mark Pelley

Un aereo è stato fatto decollare con un ritardo di due ore per permettere a uno snake catcher di catturare un serpente che si era intrufolato nella stiva. È successo in Australia, all'aeroporto di Melbourne.

L'animale è stato trovato sul volo VA337 della compagnia Virgin Australia, che copre la tratta tra Melbourne e Brisbane, mentre i passeggeri stavano procedendo all'imbarco.

La notizia è stata confermata dalle autorità aeroportuali ed è finita sui quotidiani esteri. L'accaduto risale a ieri, martedì 1 luglio. Sul posto è stato chiamato a intervenire il ‘cacciatore di serpenti' Mark Pelley. In rete è stato anche diffuso un video dell'intervento.

Fortunatamente, il serpente non era velenoso ma Pelly ha raccontato di averlo capito solo dopo averlo catturato: "Fino a quel momento, poteva essere pericoloso", ha spiegato all'Ap.

Infatti, la maggior parte dei serpenti velenosi che esistono nel mondo sono originari dell'Australia. Quando Pelley è entrato nella stiva, il rettile si trovava nascosto parzialmente dietro a un pannello e da lì avrebbe potuto trovare un modo per raggiungere l'interno dell'aereo.

Se fosse riuscito a sfuggire alla cattura, come Pelley ha detto di aver spiegato al personale della compagnia, sarebbe stato anche necessario evacuare l'aereo.

"Ho detto loro che se non fossi riuscito a catturarlo in un solo colpo, sarebbe passato attraverso i pannelli e avrei dovuto evacuare l'aereo perché in quella fase non sapevo che tipo di serpente fosse", ha precisato.

Un funzionario della compagnia aerea ha confermato che il volo è stato ritardato di circa due ore per consentire all'uomo di eseguire le operazioni.

Visto che si tratta di un serpente originario della regione di Brisbane, Pelley sospetta che sia salito a bordo all'interno dei bagagli di un passeggero ed è riuscito a uscire dalle valigie durante un precedente volo.

Il serpente, a quanto si apprende, non poteva essere liberato in natura ma, appartenendo a una specie protetta, è stato affidato a un veterinario di Melbourne affinché gli trovi una collocazione.