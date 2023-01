Motociclista si scontra con pedone e cade, automobilista lo vede e lo investe a folle velocità L’assurda sequenza ha avuto come scenario le strade della cittadina di Levenshulme, un’area di Manchester, in Inghilterra, ed è sta ripresa da alcune telecamere di sorveglianza della zona.

A cura di Antonio Palma

Una banale lite per questioni stradali stava per trasformarsi in tragedia quando un automobilista investito volontariamente a folle velocità un motociclista che poco prima si era scontrato con un pedone.

L’assurda sequenza ha avuto come scenario le strade della cittadina di Levenshulme, un'area di Manchester, in Inghilterra, ed è sta ripresa da alcune telecamere di sorveglianza della zona.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, tutto ha avuto inizio quando lo stesso motociclista ha urtato un pedone che da poco era sceso dalla medesima auto protagonista del gesto.

Il pedone infatti aveva attraversato la strada nel traffico fermo e un motociclista che stava sorpassando si è scontrato con lui. La moto era finita terra ma nessuno sembrava essersi fatto male.

Poco dopo l’assurda aggressione mentre il centauro recuperava la moto a terra. L’automobilista al volante di una Audi A5 color argento infatti ha innestato la marcia e invaso l’altra corsia guidando dritto verso la moto rovesciata e il suo pilota, travolgendo tutto prima di salire su un muretto di un edificio a bordo strada.

Immagini raccapriccianti quelle riprese dalle telecamere, che ora sta cercando testimoni, e che dimostrano come solo per puro caso non si registrano vittime. Sia il motociclista di 22 anni che il pedone suo coetaneo sono stati portati in ospedale con ferite serie ma non sono in pericolo di vita.

L’episodio risale a giovedì scorso all'ora di pranzo quando, secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’automobilista dopo l’investimento sarebbe anche sceso dal veicolo per correre dietro al motociclista prima di tornare al suo veicolo, accertarsi dei danni e fuggire a piedi lasciando il suo passeggero ferito a terra.