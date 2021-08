Morta influencer di Instagram e OnlyFans Mercedes Morr. “Trovata accanto al corpo di un uomo. Omicidio-suicidio” Il corpo della 33enne americana è stato ritrovato in un lussuoso appartamento di Richmond, nello Stato USA del Texas. La polizia ha rinvenuto anche il cadavere di un uomo, si sospetta un omicidio-suicidio. Mercedes Morr (vero nome Janae Gagnier) aveva oltre 2 milioni di fan su Instagram ed era seguita anche sull’app per adulti OnlyFans.

A cura di Biagio Chiariello

L'influencer americana Janae Gagnier, meglio nota come Mercedes Morr, è stata trovata morta domenica a Richmond, in Texas, in quello che si sospetta essere un caso di omicidio-suicidio. La prematura e improvvisa scomparsa della modella, con oltre 2 milioni di follower su Instagram, è stata confermata da parenti e amici, con immenso dolore e sconforto. “Grazie per tutte le preghiere e le chiamate in merito a Mercedes. I suoi genitori vi chiedono di rispettare la famiglia. Sappiamo che tutti sono preoccupati. Aggiorneremo tutti quando tutte le informazioni saranno confermate. Grazie" ha scritto un parente in un post su Instagram.

Il corpo della 33enne è stato rinvenuto all'interno di un lussuoso appartamento nella città del Texas. Sul posto anche il cadavere di un uomo, ma non è stato subito identificato. Secondo il dipartimento di polizia di Richmond tra i due però non ci sarebbe alcuna relazione nota.

Al momento, la causa che ha determinato il decesso di Mercedes Morr appare sconosciuta. Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di chiarire le dinamiche che hanno portato al verificarsi della tragedia.

Gagnier era nota anche OnlyFans e l'ultima volta aveva pubblicato un posto lo scorso 24 agosto.

Uno dei primi volti a salutare la 33enne è stato il rapper Tory Lane: “Riposa in pace, Regina” ha scritto. Anche il rapper Bow Wow ha commentato l'ultimo post su Instagram di Gagnier, scrivendo: "Smettila di scherzare, abbiamo parlato solo giovedì, non farmi così, yo! Naaa". Tra i tanti utenti che la seguivano, inoltre, erano presenti anche Cardi B e Megan Thee Stallion. “Mercedez mi dispiace tanto, non te lo meritavi affatto. Avevi tutta la vita davanti a te”, ha scritto un altro amico.