Le 5 curiosità su Re Carlo III: attore di teatro, amante del tè e scrittore di un libro per bimbi

A cura di Ida Artiaco

Manca meno di un mese all'incoronazione di Carlo III a Re d'Inghilterra, quasi mesi 10 dopo la morte della Regina Elisabetta. E con l'avvicinarsi della fatidica data del 6 maggio, quando è in programma la cerimonia ufficiale nell'Abbazia di Westminster, aumenta la curiosità sul nuovo sovrano, di cui in realtà non si sa tutto.

Ecco, allora, le cinque cose che forse ancora non si sanno sul monarca raccolte da Reuters.

Re Carlo III è il primo sovrano ad essere andato a scuola

Carlo sarà il primo monarca inglese ad essere andato a scuola, poiché tutti i suoi predecessori, inclusa la madre, sono stati istruiti da tutori privati. Quando era bambino ha frequentato la scuola Hill House nella zona ovest di Londra prima di entrare alla Cheam School nel Berkshire, frequentata dal suo defunto padre, il principe Filippo.

Fu quindi mandato a Gordonstoun, un duro collegio in Scozia dove aveva studiato anche il Duca di Edimburgo. Come parte della sua formazione, ha trascorso due semestri alla Geelong Church of England Grammar School di Melbourne, in Australia.

Ha frequentato anche il Trinity College per studiare archeologia e antropologia fisica e sociale, ma in seguito è passato a storia. Ha anche trascorso un semestre presso l'University College of Wales ad Aberystwyth per imparare il gallese.

La passione per lo sport

Carlo nel 1968 mentre gioca ad una partita di cricket.

Tra le passioni di Carlo III c'è sicuramente quella per lo sport. Da giovane principe, Carlo amava lo sci, il surf e le immersioni subacquee. È stato un giocatore di polo per più di 40 anni fino a quando si è definitivamente ritirato dallo sport nel 2005, all'età di 57 anni.

Ha giocato in modo competitivo fino al 1993, una volta ha anche subito una doppia frattura al braccio destro dopo una caduta che ha richiesto un intervento chirurgico e un innesto osseo. Anche un'altra caduta nel 2001 lo ha portato in ospedale. Ha anche corso come fantino dilettante in sei gare nel 1980-81.

L'amore per il teatro e per Shakespeare

Le passioni del Re inglese non finiscono qui. Tra le curiosità più o meno note sul monarca, c'è di certo la sua passione per il teatro e in particolare per le opere di William Shakespeare, che ha citato più volte nei discorsi ufficiali dopo la morte della Regina Elisabetta.

A scuola ha imparato a suonare il piano, la tromba e il violoncello ed è apparso in numerose produzioni teatrali, tra cui il ruolo principale in una produzione del "Macbeth" di Shakespeare. È un amante dell'opera e della musica classica, ma cita anche Leonard Cohen come uno dei cantanti preferiti. Tra le canzoni che ha selezionato per uno speciale programma radiofonico nel 2021 c'erano brani di The Three Degrees, Diana Ross, Barbra Streisand ed Edith Piaf.

Ha scritto un libro per bambini

Carlo è noto per le sue campagne ambientaliste e il suo amore per la natura e la vita all'aria aperta. Su queste tematiche ha basato un libro per bambini, intitolato "The Old Man of Lochnagar", pubblicato nel 1980 e scritto per intrattenere i suoi fratelli minori Andrea ed Edoardo. Al centro, le avventure di un anziano nella campagna intorno al castello di Balmoral in Scozia.

Le montagne ricoperte di erica sempre intorno a Balmoral sono state anche l'ispirazione per alcuni dei suoi acquerelli, alcuni dei quali sono stati esposti in mostre negli ultimi 50 anni.

No al pranzo, sì al tè

Re Carlo e la Reina consorte Camilla nell’irrinunciabile momento del tè.

Alcuni dei suoi conoscenti hanno fatto sapere che Carlo non pranza quasi mai ma che non può rinunciare al suo tè pomeridiano. Il suo preferito è il Darjeeling con miele e latte.