L'ala di un aereo si incastra nella coda dell'altro: il video della collisione in pista a Seattle Incidente in pista all'aeroporto di Seattle, negli Stati Uniti. Un aereo della Japanese Airlines, mentre era in fase di rullaggio, ha colpito con un'ala la coda di un mezzo della Delta. Secondo quanto riferito dalle autorità, non ci sono stati feriti e l'impatto sulle operazioni è stato minimo ma grande è stato lo spavento per i passeggeri dei due voli.

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini riprese dai passeggeri di uno dei due aerei che si sono scontrati in pista a Seattle.

Incidente in pista all'aeroporto di Seattle, nello stato di Washington, negli Stati Uniti. Un aereo della Japanese Airlines, mentre era in fase di rullaggio, ha urtato con un'ala la coda di un mezzo della Delta Airlines, fermo e in fase di de-icing (sghiacciamento), come riportano i media esteri.

Secondo quanto riferito dalle autorità aeroportuali, non ci sono stati feriti e l'impatto sulle operazioni è stato minimo. Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto al Tacoma International Airport nella mattinata di mercoledì 5 febbraio, intorno alle 10.17 (ora locale, ndr).

Sui social nelle scorse ore sono circolati i video registrati dai passeggeri spaventati che hanno assistito all'incidente e hanno visto l'ala dell'aereo della Japanese Airlines "incastrarsi" nella coda del Delta.

L'ala del volo della Japanese Airlines "incastrata" nella coda del Delta.

"Eravamo fermi sulla pista a Sea Tac e un altro aereo ci è finito contro, ha tagliato la nostra coda. È stato spaventoso", ha scritto una passeggera su X. "L'aereo ha oscillato, abbiamo sentito un rumore forte, e ora è in corso un'ispezione", ha aggiunto.

A quanto si apprende, a bordo del volo della Delta c'erano 142 passeggeri diretti a Puerto Vallarta, in Messico; quello della Japanese era in arrivo da Tokyo. Nessuna delle due compagnie aeree ha rilasciato una dichiarazione.

L'aeroporto di Seattle ha confermato la collisione, riferendo che entrambe le compagnie aeree si sono impegnate per mettere in sicurezza i passeggeri e l'equipaggio a bordo dei velivoli interessati. Nella dichiarazione si legge: "Questa mattina, intorno alle 10.17, i Vigili del fuoco, la Polizia e le squadre dell'aeroporto di Seattle sono intervenuti in seguito a un incidente su una corsia di rullaggio tra il terminal S e gli hangar di manutenzione".

"Si consiglia ai passeggeri di verificare con le proprie compagnie aeree se hanno intenzione di volare oggi", riporta il comunicato. L'incidente a Seattle è avvenuto a poco più di una settimana dal disastro aereo di Washington Dc, dove un elicottero militare e un aereo dell'American Airlines in fase di atterraggio si sono scontrati sul fiume Potomac. Nello schianto hanno perso la vita 67 persone.