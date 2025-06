video suggerito

Dramma sfiorato in Vietnam, collisione tra due aerei in fase di decollo: ala trancia di netto timone Paura all'aeroporto internazionale di Hanoi in Vietnam dove si è verificata una collisione tra due aerei in fase di decollo sulla posta di rullaggio: l'ala di uno ha tranciato il timone dell'altro, nessun ferito.

A cura di Ida Artiaco

Nuovo incidente aereo nei cieli dell'Asia, dopo la tragedia di AirIndia dei giorni scorsi. Per fortuna questa volta senza esiti fatali: una collisione tra due aerei in fase di decollo si è verificata all'aeroporto internazionale Noi Ba di Hanoi, in Vietnam, sulla pista di rullaggio. È successo venerdì alle 14:23, ora locale.

Uno dei due velivoli, un Boeing 787, che avrebbe dovuto operare il volo VN7205 diretto a Ho Chi Minh City, mentre stava transitando lungo la via S1 quando ha tranciato con un'ala lo stabilizzatore verticale di un altro aereo, un Airbus A321, diretto a Dien Bien, che era fermo sulla pista di rullaggio S3. L'ala del Boeing, come mostrano le immagini circolate in rete, ha tagliato di netto il timone.

Sono state subito attivate le procedure per l'evacuazione dei passeggeri a bordo dei voli ma nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Il Boeing 787-9, con 259 passeggeri a bordo, e l'Airbus A321, con 127 passeggeri, hanno subito danni strutturali che hanno richiesto una valutazione approfondita prima di poter tornare a volare. L’autorità per l'aviazione civile del Vietnam ha anche disposto l’apertura di un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e valutare eventuali criticità nei protocolli di sicurezza.

Vietnam Airlines ha riportato tutti i passeggeri e i loro bagagli al Terminal T1 dell'Aeroporto Internazionale di Noi Bai. La compagnia aerea ha organizzato voli alternativi per ridurre al minimo i disagi, sebbene non siano stati divulgati dettagli specifici sulla procedura di cambio prenotazione o sui ritardi.

La notizia arriva a qualche settimana di distanza dal terribile incidente verificatosi in India dove un Boeing 787 Dreamliner partito da Ahmedabad e diretto a Londra con a bordo 242 persone ha perso quota repentinamente subito dopo il decollo schiantandosi su un'area residenziale e impattando su un ostello che ospita i medici del locale ospedale sprigionando una enorme palla di fuoco.