Parigi, torna l’incubo terrorismo: sventato in extremis attentato contro sede della Bank of America

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti di polizia hanno tratto in arresto un uomo che si preparava a far detonare una bomba. Il caso è ora affidato alla Procura Nazionale Antiterrorismo (PNAT).

L'incubo del terrorismo torna ad affacciarsi su Parigi: nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo la polizia della capitale francese ha sventato un attentato con un ordigno esplosivo davanti a una filiale della Bank of America. Gli agenti hanno tratto in arresto un uomo che si preparava a far detonare la bomba, secondo quanto appreso dall'Agence France-Presse da fonti vicine all'inchiesta. Il caso è ora affidato alla Procura Nazionale Antiterrorismo (PNAT).

I fatti sono avvenuti intorno alle 3 e 30 del mattino in Rue La Boétie, nell'VIII arrondissement di Parigi, di fronte alla sede della Bank of America. Gli agenti di polizia hanno fermato un uomo che aveva appena piazzato un ordigno esplosivo artigianale davanti alla banca. L'individuo è stato posto in stato di fermo, come confermato dalla Procura Nazionale Antiterrorismo (PNAT), che ha fatto sapere di aver aperto un'indagine per "tentativo di danneggiamento mediante incendio o altri mezzi pericolosi in relazione a un'impresa terroristica". Secondo una fonte citata da Le Monde, l'ordigno consisteva in un contenitore da 5 litri di liquido, probabilmente idrocarburi, e in un meccanismo di innesco. Le indagini sono state affidate alla sezione antiterrorismo della brigata investigativa criminale di Parigi e alla Direzione generale per la sicurezza interna. "Siamo a conoscenza della situazione e siamo in contatto con le autorità francesi", ha dichiarato un portavoce della banca, con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord (Stati Uniti orientali), in una dichiarazione ufficiale all'Agence France-Presse.

"Complimenti per il rapido intervento di una squadra di agenti di polizia che ha permesso di sventare un violento attacco terroristico la scorsa notte a Parigi ", ha scritto il Ministro dell'Interno, Laurent Nuñez, su X. "La vigilanza rimane più che mai ai massimi livelli ", ha proseguito. Ieri sera, intervenendo su BFM-TV, il membro del governo ha tracciato un "collegamento" tra l'attacco e la guerra in Medio Oriente, spiegando che "questo episodio ricorda azioni simili avvenute in altri Paesi europei". "Lo collego alle azioni compiute nei paesi vicini (…) che hanno avuto successo" e sono state seguite da "rivendicazioni di responsabilità da parte di un piccolo gruppo che ha fatto riferimento al conflitto", ha affermato Nuñez.

Un piccolo gruppo autodefinitosi "Harakat Ashab Al-Yamin Al-Islamiya" (HAYI) ha rivendicato nei giorni scorsi diversi attacchi contro la comunità ebraica in Belgio, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. In ogni occasione, i video degli attacchi sono stati diffusi su canali Telegram che i servizi segreti ritengono affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane. Il ministro ha fatto notare che, nel caso del fallito attentato di Parigi, uno degli uomini coinvolti, tuttora latitante, stava filmando l'accaduto quando il suo complice è stato arrestato dagli agenti di polizia in pattuglia.