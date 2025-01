video suggerito

Chi sono le vittime dell’incidente aereo di Washington: giovani campioni di pattinaggio, sindacalisti e militari Chi sono le vittime dell’incidente aereo di Washington costato la vita a 67 persone. Oltre ai due piloti e ai tre militari del’elicottero, ci sono i giovani di una squadra di pattinaggio artistico coi loro parenti e allenatori, un gruppo di sindacalisti in trasferta ma anche studenti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I piloti Samuel Lilley Jonathan Campos

Un'intera squadra di pattinaggio artistico, tra cui alcuni adolescenti, con al seguito parenti e allenatori, ma anche un gruppo di sindacalisti in trasferta, l'intero equipaggio dell'aereo e i tre militari sull'elicottero, sono solo alcune delle vittime dell'incidente aereo di Washington costato la vita a 67 persone. Nessun sopravvissuto, lo hanno spiegato le autorità statunitensi dopo lo schianto tra il volo American Eagle 5342 operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 e un elicottero Black Hawk dell'esercito statunitense.

Il lavoro dei soccorritori.

La squadra statunitense di pattinaggio artistico

Tra le decine di passeggeri morti sull'aereo ci sono almeno 14 membri della squadra statunitense di pattinaggio artistico oltre ai loro familiari e allenatori. Secondo quanto comunicato dallo Skating Club di Boston, tra di loro diversi giovani pattinatori, tra cui alcuni adolescenti e due ex campioni del mondo di origine russa. Erano tutti a bordo dell'aereo per Washington DC di ritorno da un ritiro di allenamento svoltosi dopo i campionati statunitensi in Kansas.

Tra le vittime accertate i giovani pattinatori Jinna Han e Spencer Lane, insieme ai loro genitori Jin Han e Christine Lane e agli allenatori Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Proprio Spencer Lane sul profilo Instagram aveva postato l'ultima foto dall'interno dell'aereo mentre il velivolo rullava in pista all'aeroporto di Wichita. La coppia di ex pattinatori russi, vincitori dei campionati mondiali del 1994, lasciano orfano il figlio, Maxim Naumov, pattinatore artistico agonista per gli Stati Uniti che però non era sull'aereo.

Evgenia Shishkova e Vadim Naumov

Il Cremlino ha dichiarato che a bordo dell'aereo, oltre alla coppia, vi erano diversi altri russi. Tra i nomi emersi in queste ore quello di Inna Volyanskaya, ex pattinatrice che aveva gareggiato per l'Unione Sovietica e allenatrice presso il club di pattinaggio artistico di Washington. Natalya Gudin, moglie dell'allenatore di pattinaggio su ghiaccio Alexandr Kirsanov, ha raccontato ad ABC News che a bordo del volo erano presenti suo marito e due giovani pattinatori da lui allenati.

La donna, anche lei allenatrice di pattinaggio su ghiaccio, è scampata alla tragedia perché aveva deciso di restare a casa nel Delaware mentre suo marito sarebbe volato in Kansas per il ritiro della squadra. Tra chi si è salvato anche Jon Maravilla, un altro pattinatore statunitense fermato al momento del check-in perché il suo cane non era ammesso in cabina per la taglia.

I piloti Samuel Lilley Jonathan Campos

Chi erano i membri dell'equipaggio dell'aereo

Tra le vittime anche tutti i membri dell'equipaggio dell'aereo, tra piloti e assistenti di volo, quattro persone in tutto. "I due piloti a bordo del volo 5342 dell'American Airlines non erano nuovi ai voli commerciali e avevano molta esperienza" ha affermato il CEO della compagnia aerea, ricordando: "So che il capitano aveva quasi sei anni con noi, e il primo ufficiale quasi due anni".

American Airlines non ha reso noti i nomi dei membri dell'equipaggio ma un uomo ha identificato suo figlio, il 28enne Samuel Lilley, come uno dei due piloti a bordo e primo ufficiale dell'aereo dell'American Airlines. "Questo è senza dubbio il giorno peggiore della mia vita", ha detto l'uomo a Fox5. Il capitano del volo era invece Jonathan Campos, lo ha comunicato un collega alla CNN, spiegando che era capitano dell'American Airlines dal 2022. Sui social media, invece una donna ha dichiarato che a bordo dell'aereo c'era anche suo marito, un assistente di volo della Carolina del Nord identificato come Ian Epstein. Tra gli assistenti di volo identificati da familiari anche Danasia Elder.

I gruppo di sindacalisti in trasferta

A bordo dell'aereo hanno perso la vita anche alcuni sindacalisti dell'associazione nazionale degli installatori di caldaie. Lo ha comunicato lo stesso sindacato dichiarando che quattro dei suoi membri erano tra le vittime del jet dell'American Airlines anche se non ha fornito i nomi delle vittime. Il New York Times ha identificato uno di loro come il 40enne di Michael Stovall mentre un altro membro del gruppo è stato identificato come il 30enne Jesse Pitcher. A bordo del volo anche la 20enne studentessa Grace Maxwell, che stava tornando al college dopo essere tornata a casa a Wichita per partecipare al funerale del nonno, e la 26enne Asra Hussain.

I piloti dell'elicottero militare

Tra le vittime dello schianto anche i tre militari che erano sull'elicottero dell'esercito statunitense che si è scontrato col volo civile. I soldati che pilotavano l'elicottero Black Hawk appartenevano al 12° Battaglione di Aviazione dell'Esercito. "Erano abbastanza esperti e stavano svolgendo un consueto volo di addestramento" ha affermato giovedì il Segretario della Difesa, Pete Hegseth, spiegando che velivoli del reparto spesso sorvolano il fiume Potomac e oltrepassano l'aeroporto per varie missioni.