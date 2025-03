video suggerito

Ha attacco cardiaco in volo verso gli Usa, la salva giovane medico italiano: "Ho pensato solo di fare presto" Nicolò Valentini, giovane medico di 27 anni, ha salvato una donna di 59 anni che a bordo di un aereo negli Stati Uniti ha avuto un attacco di cuore: "Non ho pensato a nulla in quel momento solo che dovevo fare presto".

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 59 anni è stata salvata in aereo da un giovane medico italiano di 27 anni su un volo verso Atlanta, negli Stati Uniti. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la 59enne a un certo punto avrebbe iniziato a sentire un forte dolore al torace respirando anche male. In suo aiuto è corso immediatamente Nicolò Valentini, tarantino di 27 anni laureato in Medicina all’università Magna Grecia di Catanzaro lo scorso luglio. "Non ho pensato a nulla in quel momento solo che dovevo fare presto", ha precisato il giovane specializzando.

Il 27enne è riuscito a soccorrere la donna utilizzando gli strumenti della cassetta del pronto soccorso che ha trovato a bordo dell'aereo: in poco tempo ha controllato i parametri vitali, come pressione, battito cardiaco, parametri vitali. Fino ad arrivare a diagnosticare un attacco cardiaco. Alla donna sono stati somministrati i farmaci necessari presenti sull'aereo. Nelle successive tre ore di viaggio Nicolò Valentini ha assistito la donna senza mai lasciarla sola, fino all'atterraggio ad Atlanta. In aeroporto un team di medici, precedentemente allertati, hanno trasportato poi la 59enne in ospedale. Fortunatamente ora sta bene, grazie soprattutto all'intervento del giovane medico che ha evitato che la situazione peggiorasse.

"Sono stati momenti difficili ma sono rimasto lucido", ha tenuto a precisare. E ancora, in una intervista rilasciata a La Repubblica: "I farmaci hanno fatto effetto e col passare del tempo le condizioni si sono stabilizzate. All’atterraggio un’equipe medica era già pronta a intervenire. Ho saputo in seguito che la paziente stava bene, e che l’intervento era stato decisivo per prevenire complicazioni". Ora Valentini andrà avanti con la sua carriera: si trovava in aereo per andare a Memphis per fare un colloquio di lavoro. Spera di diventare un chirurgo.