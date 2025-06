video suggerito

Il video dello schianto Air India filmato da un adolescente: "Amava gli aerei ora al solo pensiero sta male" Il video dello schianto del volo Air India ha cambiato la vita dell'adolescente indiano che lo ha girato. Il 17enne è rimasto scioccato a tal punto che da allora non usa più nememno il telefono. "Avvistare gli aerei era una specie di hobby per lui, ma ora il solo pensiero lo fa star male" ha raccontato il padre.

A cura di Antonio Palma

Era semplicemente lo sguardo di un adolescente appassionato di aerei che non perdeva occasione per filmarli in volo ma è diventato il video del drammatico incidente dell'Air India che il mondo intero ha potuto vedere. Stiamo parlando del filmato che ha ripreso gli ultimi istanti del volo del Boeing Dreamliner 787-8 di Air India che giovedì scorso si è schiantato poco dopo il decollo ad Ahmedabad uccidendo 241 persone a bordo e altre decine a terra.

A girare quel filmato infatti è stato un 17enne del posto che si trovava sulla terrazza di casa del padre, impegnato a fare video di aerei in arrivo e in partenza dal locale aeroporto. Un'attività che amava fare spesso nel suo villaggio, dove vive con la madre, ma che il tragico schianto ha interrotto in maniera traumatica. È stato un evento così devastante che lo ha sconvolto a tal punto da impedirgli di filmare altri velivoli.

"Ogni volta che sentiva il rumore di un aereo, correva fuori di casa per cercarlo. Avvistare gli aerei era una specie di hobby per lui, ma ora il solo pensiero lo fa star male " ha raccontato il padre alla Bbc, sottolineando come lo studente sia finito per quel video al centro di uno dei peggiori disastri aerei nella storia del Paese. "L'incidente ha avuto un impatto devastante su di lui, è traumatizzato da ciò che ha visto. Mio figlio è così spaventato che ha smesso di usare il telefono" ha rivelato il genitore.

In realtà era la prima volta che il ragazzo arrivava ad Ahmedabad. "Ogni volta che lo chiamavo, mi chiedeva se potevo avvistare degli aerei dalla mia terrazza e io gli dicevo che se ne potevano vedere centinaia che sfrecciavano nel cielo" ha raccontato il padre. L'idea di poterne vedere così tanti e molto più da vicino lo allettava e così, quando l'opportunità si è presentata la settimana scorsa, è giunto in città con la sorella.

I fratelli sono arrivati ​​a casa del padre verso mezzogiorno di giovedì, circa un'ora e mezza prima dell'incidente. Dopo pranzo il padre è uscito e lui è salito sulla terrazza e ha iniziato a girare video degli aerei. Poco dopo la terribile scena dello schianto. Sconvolto, il ragazzo ha mandato il video al padre e lo ha chiamato. "Era fuori di sé dalla paura. Continuava a chiedermi cosa gli sarebbe successo" ha raccontato l'uomo, concludendo: "Sua madre mi dice che ora ogni volta che squilla il telefono, si spaventa. So che col tempo starà bene. Ma non credo che proverà di nuovo a cercare aerei nel cielo".