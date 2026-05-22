Si filma mentre lecca e sputa le patatine per la cliente, responsabile di un McDonald’s Usa incriminata

La 22enne del Massachusetts, ora indagata per somministrazione di alimenti contaminati, si è filmata in un video finito poi sui social e notato dalla polizia. Le indagini hanno scoperto che la cliente era una sua ex fidanzata ignara di tutto.

Una responsabile di un McDonald's di Southbridge, nel Massachusetts è stata licenziata e ora è incriminata per somministrazione di alimenti contaminati dopo aver leccato delle patatine fritte e sputato nel contenitore con cui poi le ha servite a una cliente. Il caso scoperto grazie a un video che la stessa donna ha ripreso col telefono al momento dei fatti ridendo e scherzando con un’altra collega, anche lei poi licenziata.

I fatti risalgono all’aprile scorso quando la 22enne ha diffuso su alcune chat il video che però ben presto si è diffuso online arrivando su alcun pagine social locali. L'indagine è iniziata il 7 maggio dopo che un agente è venuto a conoscenza del filmato pubblicato su una pagina Facebook cittadina. Nel video si vede la donna all'interno della cucina del McDonald's che mette in bocca e lecca le patatine prima di mettertele nel contenitore e servirlo a una cliente che attende al drive-thru.

Interpellati sui fatti, i gestori del locale hanno messo a disposizione i video delle telecamere di sorveglianza scoprendo che quel giorno la 22enne, responsabile del punto vendita, in precedenza aveva anche sputato nel contenitore delle stesse patatine. La polizia ha spiegato di aver impiegato più di 220 ore per individuare l'incidente nei video di sorveglianza.

Gli investigatori hanno poi rintracciato la targa del veicolo, intestato a una donna che successivamente ha confermato di essere la cliente che aveva ricevuto le patatine fritte e di aver consumato il cibo contaminato. A questo punto si è scoperto anche il movente. La donna infatti ha rivelato di aver avuto una relazione con la responsabile del fast food per circa due anni e finita nel 2024. Non solo, tra le due i rapporti sarebbero stati tesi dopo che la 22enne aveva scoperto che lei frequentava un'altra persona.

"Le azioni di questi individui sono inaccettabili e non rispecchiano gli standard o i valori di sicurezza alimentare della nostra organizzazione", ha dichiarato la proprietà del ristorante Southbridge, in un comunicato stampa che aggiunge: "Abbiamo condotto un'indagine interna e queste persone non sono più dipendenti della nostra organizzazione. Stiamo collaborando attivamente con le autorità locali e con il dipartimento sanitario locale, che non hanno riscontrato problemi o violazioni in materia di salute pubblica".

Dopo aver visionato il video, sia i proprietari del franchising McDonald's sia la cliente hanno comunicato alla polizia l'intenzione di sporgere denuncia penale. "A seguito delle indagini, la dipendente sarà accusata di un reato grave per aver venduto o distribuito alimenti contenenti una sostanza estranea", ha dichiarato il dipartimento di polizia.