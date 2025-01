video suggerito

L’ultima foto dall’aereo precipitato a Washington con 67 morti: a scattarla il pattinatore Spencer Lane A scattare la foto e a postarla online sul suo account social Spencer Lane, 26enne pattinatore e una delle vittime del disastro aereo. Il giovane era bordo del volo con altri colleghi e aveva scattato la foto dall’aeroporto di Wichita, nello Stato del Kansas prima della partenza per Washington. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La foto dell'ala destra dell'aereo fotografata da una finestrino e la scritta ICT – DCA a simboleggiare i due aeroporti di partenza e arrivo, sono le ultime immagini dall'aereo precipitato a Washington dopo la collisione con un elicottero militare che ha causato 67 morti e non ha lasciato superstiti. A scattare la foto e a postarla online sul suo account social Spencer Lane, una delle vittime del disastro aereo.

Il 26enne, membro della squadra statunitense di pattinaggio su ghiaccio che era a bordo del volo con altri colleghi, aveva scattato la foto dall'aeroporto di Wichita, nello Stato del Kansas, probabilmente col telefonino. Lo scatto è stato caricato online intorno alle 19 ora locale di mercoledì, e mostra il volo dell'American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 in fase di rullaggio sulla pista.

Spencer Lane

Uno scatto a indicare la felicità di tornare a casa nell'area di Washington DC, dopo aver partecipato a un campo per giovani pattinatori a Wichita, ma che si è rivelato l'ultimo prima di una tragedia improvvisa. Quando l'aereo era già in fase di atterraggio, circa due ore dopo, il volo 5342, con 64 persone a bordo, è entrato in collisione con un elicottero Black Hawk dell'esercito americano durante l'avvicinamento finale all'aeroporto Reagan.

Un impatto che ha fatto schiantare entrambi i velivoli nel fiume Potomac senza lasciare scampo a nessuno. Si ritiene che sull'aereo fossero presenti anche i pattinatori russi Yevgenia Skhiskhkova e Vadim Naumov, che erano stati i mentori di Lane.

Il peggior disastro aereo degli Stati Uniti in quasi un quarto di secolo, secondo le autorità locali che stanno ora indagando sulla dinamica ed eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto in uno degli spazi aerei più strettamente controllati e monitorati del mondo, a poco più di 3 miglia a sud della Casa Bianca e del Campidoglio.

Secondo video e audio raccolti finora, meno di 30 secondi prima dello schianto, un controllore del traffico aereo ha chiesto all'elicottero se aveva in visuale l'aereo in arrivo. Il controllore poi ha fatto un'altra chiamata radio all'elicottero pochi istanti dopo: "PAT 25 passa dietro il CRJ" ma non c'è stata risposta. Pochi secondi dopo, i due aerei si sono scontrati.