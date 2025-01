Washington, le news sull’incidente aereo: almeno 19 morti nello scontro, Trump: “Tragedia evitabile”

"L'aereo era una su linea di avvicinamento all'aeroporto perfetta e di routine. L'elicottero stava andando diritto verso l'areo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell'areo erano acceso, perché l'elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all'elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l'aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata", ha scritto il presidente Trump sul proprio social Truth, avanzando ipotesi sulla causa dell'incidente aereo.