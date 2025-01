video suggerito

“Grave carenza di personale nella torre di controllo”. Il rapporto della FAA sul disastro di Washington Un rapporto preliminare sulla sicurezza della Federal Aviation Administration (FAA), visionato dal New York Times, rivela che la torre di controllo del traffico aereo dell’aeroporto Ronald Reagan National operava con personale insufficiente al momento del disastro aereo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

No, il disastro aereo di Washington in cui – a causa della collisione tra un aereo di linea e un elicottero militare – hanno perso la vita 67 persone (64 erano a bordo del volo American Airlines e tre sul Blackhawk) non è stato causato da donne, omosessuali o disabili, come sostenuto in conferenza stampa dal presidente Donald Trump. In attesa che vengano esaminate le scatole nere dei velivoli, infatti, è emerso con certezza che la torre di controllo del traffico aereo dell’aeroporto Ronald Reagan National operava con personale insufficiente al momento della collisione, in condizioni "non normali per l’orario e il volume di traffico".

Un solo addetto alla gestione del traffico di aerei ed elicotteri (anziché due)

È quanto emerge da un rapporto preliminare sulla sicurezza della Federal Aviation Administration (FAA), visionato dal New York Times. Secondo il documento, un solo controllore era responsabile sia della gestione degli elicotteri in zona sia delle istruzioni per gli aerei in fase di decollo e atterraggio; un compito che di norma viene suddiviso tra due operatori. Questa situazione ha aumentato il carico di lavoro e reso più complessa la gestione del traffico aereo, anche perché aerei ed elicotteri utilizzano frequenze radio diverse. Di conseguenza, i piloti delle due categorie potrebbero non aver sentito le comunicazioni reciproche.

Turni massacranti e carenza di personale

Il problema si inserisce in un più ampio contesto di carenza di personale che da anni affligge la torre di controllo dell’aeroporto di Reagan. A settembre 2023, i controllori certificati erano appena 19, quasi un terzo in meno rispetto al livello minimo richiesto di 30 unità, secondo il Air Traffic Controller Workforce Plan, il rapporto annuale al Congresso sui livelli di organico. Il deficit di personale, aggravato da elevato turnover e budget limitati, ha costretto molti controllori a turni estenuanti, con fino a sei giorni di lavoro a settimana e turni da 10 ore.

La FAA non ha rilasciato commenti immediati sulla questione, e naturalmente le indagini sul disastro sono appena agli inizi.