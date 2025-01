video suggerito

Per Trump il disastro aereo di Washington è colpa dei programmi di inclusione: “Disabili su torri di controllo” Parlando dell’incidente aereo con 67 morti, Trump ha spiegato che “Solo le persone con le più alte attitudini e psicologicamente superiori possono fare questo mestiere” sostenendo che nella Federal Aviation Administration sono state “Assunte persone con gravi disabilità intellettive e psichiatriche”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Senza alcuna prova e con indagini appena iniziate, il presidente Usa Donald Trump sembra già sapere a chi addebitare l'incidente aereo di Washington in cui sono morte 67 persone: le politiche e i programmi per la diversità e l'inclusione perseguiti dai suoi predecessori per le assunzioni nel controllo del traffico aereo. In conferenza stampa, il neo presidente americano ha accusato Obama e Biden sostenendo che i cosiddetti programmi DEI avrebbero portato all'assunzione come controllori di volo sulle torri di controllo di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche.

"Su torri di controllo solo persone con l'intelletto più elevato"

Dopo essersi mostrato addolorato per i morti in un breve messaggio di unità, Trump si è lanciato subito in pesanti critiche ai democratici. "Dobbiamo avere solo standard elevati per coloro che lavorano nel nostro sistema aeronautico. Io ho cambiato gli standard di Obama da molto mediocri nella migliore delle ipotesi a straordinari" ha dichiarato Trump, aggiungendo: "Ricordatelo. Solo le persone con le più alte attitudini possono fare questo mestiere. Devono essere le persone con l'intelletto più elevato e psicologicamente superiori ad essere ammesse a qualificarsi come controllori del traffico aereo. Non era così prima che arrivassi io".

"Quando sono arrivato nel 2016, ho fatto quel cambiamento molto presto, perché ho sempre pensato che questo fosse un lavoro che doveva essere di intelligenza superiore. Poi quando ho lasciato l'incarico e Biden ha preso il sopravvento, li ha cambiati di nuovo a livelli più bassi che mai" ha proseguito.

"Assunte persone con gravi disabilità intellettive e psichiatriche"

Poi le bordate contro i programmi di inclusione delle persone svantaggiare volute dai democratici e le assunzioni effettuate dalla Federal Aviation Administration sotto i suoi predecessori. "Ci sono vari articoli apparsi prima del mio insediamento in cui si vede la spinta alla diversità della FAA che include l'attenzione all'assunzione di persone con gravi disabilità intellettive e psichiatriche. È incredibile. Si dice che la FAA afferma che le persone con gravi disabilità sono il segmento più sottorappresentato della forza lavoro, li vogliono dentro e li vogliono come controllori del traffico aereo" ha sostenuto Trump.

Secondo il Presidente, la FAA è stata "distrutta" dalle assunzioni DEI (programmi di diversità, equità e inclusione) dopo che è stato stabilito che l'agenzia era "troppo bianca". Parole ribadite anche dal vicepresidente JD Vance. "Quando non hai i migliori standard in chi assumi significa, da un lato, che non stai assumendo le persone migliori, ma dall'altro lato ciò mette sotto stress le persone che sono già lì. E penso che questa sia una parte fondamentale di ciò che il presidente Trump cambierà perché vogliamo assumere le persone migliori, perché vogliamo le persone migliori al controllo del traffico aereo e vogliamo assicurarci di avere abbastanza persone al controllo del traffico aereo che siano effettivamente competenti per fare il lavoro", ha detto Vance, aggiungendo che centinaia di persone hanno fatto causa al governo perché "vorrebbero diventare controllori del traffico aereo, ma sono stati respinti a causa del colore della loro pelle".