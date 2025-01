Il video dell’incidente aereo a Washington: le telecamere hanno ripreso il momento dello schianto L’aereo dell’American Airlines e un elicottero Black Hawk si sono scontrati intorno alle 21:00 ora locale (in Italia erano le 3). Le immagini dell’incidente (avvenuto in fase di atterraggio) sono state registrate da una webcam di Earthcam. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Un aereo passeggeri con a bordo 64 persone si è scontrato in volo con un elicottero militare nei cieli di Washington DC, capitale degli Stati Uniti. Dopo l'impatto, il velivolo è precipitato nel fiume Potomac. Secondo la CBS, almeno 18 corpi sarebbero stati recuperati.

L’aereo, un CRJ700 della compagnia regionale Psa, stava effettuando il volo AA5342 da Wichita, nello Stato del Kansas, all'aeroporto ‘Ronald Reagan' di Washington per conto di American Airlines. L'incidente si è verificato mentre l'aereo era in fase di atterraggio. L'elicottero, con a bordo tre soldati, stava svolgendo un volo di addestramento.

Le immagini dell’incidente sono state registrate da una webcam di Earthcam. Nel filmato si osserva l’aereo in fase di atterraggio, colpito dall’elicottero militare Black Hawk. Quest'ultimo è precipitato rapidamente, atterrando di lato. La visuale appare nitida e sembra che l’elicottero avesse il tempo di deviare. Un improvviso bagliore illumina l’area, seguito dalla caduta dei due aeromobili nelle acque gelide del fiume Potomac. Entrambi i relitti si troverebbero in una posizione "molto instabile".

L'incidente è avvenuto verso le 21 ora di Washington DC (le 3 in Italia) in uno degli spazi aerei più sorvegliati e monitorati degli Stati Uniti, a soli cinque chilometri dalla Casa Bianca e dal Campidoglio. Cruciali per ricostruire la dinamica saranno i messaggi con la torre di controllo. Il volo AA5342 stava arrivando al ‘Ronald Reagan' a circa 400 piedi di altitudine e 140 miglia orarie, quando ha subito una rapida perdita di quota sul fiume, secondo i dati del transponder.

A indagare sarà la National Transportation Safety Board (NTSB), agenzia investigativa indipendente del governo USA responsabile delle indagini sugli incidenti dei trasporti civili.