video suggerito

Ragazza pedinata, inseguita nell’androne e palpeggiata: caccia all’aggressore a Bologna, ripreso in video La sequenza da incubo vissuta da una giovane ventenne a Bologna le cui urla hanno messo in fuga l’aggressore. L’uomo è ora ricercato dalla polizia che sta esaminando i video delle telecamere di sorveglianza che lo hanno immortalato nel tragitto e quando scavalca il cancelletto del palazzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pedinata in strada da uno sconosciuto, seguita fino al palazzo dove abita e infine aggredita sessualmente dall’uomo nell’androne dell’edificio, è la sequenza da incubo vissuta da una giovane ventenne a Bologna, tra via Turati e Via XXI Aprile, nella centrale zona di Saragozza. Solo le urla di terrore e le richieste di aiuto della ragazza hanno messo in fuga l’aggressore che poi si è dileguato e che è ancora a piede libero.

Sull’episodio, di cui dà notizia l'edizione locale del Resto del Carlino, stanno indagando ora i poliziotti del locale commissariato a cui la ragazza si è rivolta denunciando l’accaduto. I fatti risalgano al tardo pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 18, quando la ragazza stava semplicemente camminando in strada per tornare casa. Un uomo, la sui identità al momento resta ignota, ha iniziato a pedinarla per diverse centinaia di metri, arrivando infine a seguirla fino nel palazzo dove abita.

La scena è stata ripresa da alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona che sono stati acquisti dalla polizia e sono ora al vaglio degli investigatori per risalire all’aggressore. Nei filmati si vede il pedinamento e l’uomo che infine scavalca il cancelletto in cui era entrata la giovane e la rincorre, riuscendo a infilarsi con lei all’interno dell’androne del palazzo. Qui si è consumata l’aggressione sessuale.

Leggi anche Angelina Mango rivela su TikTok di essersi iscritta all'università: ecco perché è un ritorno

L’uomo l’ha sorpresa alle spalle, le è saltato addosso spingendola contro un muro e infine l’ha palpeggiata toccandola nelle parti intime. Le urla della ragazza lo hanno messo in fuga ma la polizia ora è sulle sue tracce grazie anche ai video che lo avrebbero ripreso in volto. Un frame dell’uomo è stato pubblicato anche su Facebook dai gruppi locali e riprende il momento in cui l’aggressore scavalca il cancelletto.